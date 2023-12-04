Прикоснуться к авангардному искусству первой половины 20 века и узнать о семье основателей музея
Музей Соломона Гуггенхайма порадует вас редкими классическими полотнами Пикассо и скандальными картинам Эдуарда Мане.
А также впечатлит удивительной архитектурой — на фоне старомодных зданий Музейной мили он выглядит как причудливая декадентская улитка.
Именно этим он и прекрасен! Я покажу вам знаковые экспонаты музея и поделюсь семейными драмами его создателей.
А также впечатлит удивительной архитектурой — на фоне старомодных зданий Музейной мили он выглядит как причудливая декадентская улитка.
Именно этим он и прекрасен! Я покажу вам знаковые экспонаты музея и поделюсь семейными драмами его создателей.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите работы раннего Пикассо, Мане, Моне, Сезанна, Ван Гога и Кандинского. Также в музее постоянно проходят интересные временные выставки, раскрывающие новейшие тенденции в искусстве. Гуляя по его спиралевидным лабиринтам, вы раскроете:
- Как возникла идея круговой экспозиции
- Почему Пегги Гуггенхайм не любила здание музея
- Какую ошибку допустил один из самых популярных архитекторов Америки
- Что можно сделать ради любви к женщине
- Как отличить искусство от профанации
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 30$ взрослые, дети до 12 лет бесплатно
- Билет для гида покупать не нужно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея Гуггенхайма
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Нью-Йорке
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.
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