Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом

Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

Прикоснуться к авангардному искусству первой половины 20 века и узнать о семье основателей музея

Музей Соломона Гуггенхайма порадует вас редкими классическими полотнами Пикассо и скандальными картинам Эдуарда Мане.

А также впечатлит удивительной архитектурой — на фоне старомодных зданий Музейной мили он выглядит как причудливая декадентская улитка.

Именно этим он и прекрасен! Я покажу вам знаковые экспонаты музея и поделюсь семейными драмами его создателей.
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите работы раннего Пикассо, Мане, Моне, Сезанна, Ван Гога и Кандинского. Также в музее постоянно проходят интересные временные выставки, раскрывающие новейшие тенденции в искусстве. Гуляя по его спиралевидным лабиринтам, вы раскроете:

  • Как возникла идея круговой экспозиции
  • Почему Пегги Гуггенхайм не любила здание музея
  • Какую ошибку допустил один из самых популярных архитекторов Америки
  • Что можно сделать ради любви к женщине
  • Как отличить искусство от профанации

И многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 30$ взрослые, дети до 12 лет бесплатно
  • Билет для гида покупать не нужно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музея Гуггенхайма
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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