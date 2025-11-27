Нью-Йорк на вкус: гастрономия, стиль и секретные бары (21+)
Город глазами гурмана - от кофе Бродского до коктейлей в спикизи
Эта программа для тех, кто хочет попробовать Нью-Йорк на вкус: от устричных happy hour до спикизи-баров с коктейлями, которые подаются как арт-объекты.
Мы окажемся вне туристических маршрутов — вы узнаете, где ужинают шефы, где спрятаны бары и за какими товарами выстраиваются в очередь местные. Место нашего гастрономического отправления — Вэст-Вилладж!
Описание экскурсии
Caffe Reggio — здесь, по легенде, впервые в Нью-Йорке подали капучино. А ещё это было любимое место Иосифа Бродского. Начнём маршрут в этом кафе и мы — с чашечки кофе и канноли.
Стильная пекарня Postcard понравится и модникам, и тем, кто знает толк в булках. Можно просто зайти посмотреть на многоуровневые круассаны, а можно взять что-то с собой.
Один из лучших книжных в городе с веганской выпечкой, кофе и независимыми изданиями. По духу это место — маленькая Венеция в Нью-Йорке. Затем переместимся в итальянский бар в духе римских piazza.
Бар, признанный одним из лучших в мире. Идеальное место для неспешного аперитива с фирменным коктейльным американо.
Настоящая легенда среди спикизи. Здесь нас ждёт интерьер в стиле 20-х, джентльменская публика, коктейли на высшем уровне.
За быстрым и очень нью-йоркским перекусом пойдём в бургерную внутри настоящей заправки — с сочными smash-бургерами, хрустящим беконом и картошкой с трюфельным маслом.
Заглянем в гости на барную стойку в небольшое место, где японцы готовят тосканские закуски на открытом огне.
Как только вечер опустится на город, зайдём в легендарный джаз-клуб с духом Нью-Йорка и атмосферой 50-х.
Завершим маршрут городским ритуалом — тонким кусочком пиццы на ночь.
Что будет ещё:
культовые блюда с рассказами о шефах, их философии и микрокультурах районов
визит в 1–2 скрытых бара
разговоры о гастрономии как культуре: как она влияет на урбанистику, стиль жизни и даже политику города
Вы узнаете:
как иммиграция сформировала гастрономическую карту города
какие коктейли отражают дух Манхэттена, Бруклина и Гарлема
почему за лучшими бао или пастой стоят истории социологии и моды
где находятся самые скрытые бары, доступ в которые — как маленькое приключение
Организационные детали
Программа 21+. Важно при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительские права)
В стоимость не входят напитки и еда. Средний чек в одном заведении — от $15 (в булочных) до $35 (культовые бары) за чел.
Во многих барах действует неформальный дресс-код. Выбирайте стиль smart casual, чтобы без проблем попасть в разные заведения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Нью-Йорке
Привет! Меня зовут Вероника — когда-то я училась в Нью-Йорке, а сейчас живу в этом Большом Яблоке и люблю этот город! Буду рада познакомить с этим вечно бурлящим городом и читать дальше
вас. Я создаю маршруты для тех, кто впервые в Нью-Йорке, и для тех, кто уже не раз бывал здесь, но хочет увидеть его как будто местный.
Я журналист и искусствовед с 10-летним стажем работы в Музее современного искусства и международными модными брендами. Ещё одна моя страсть — джаз и гастрономия. Вместе мы пройдём по культовым музеям вроде Whitney, Guggenheim и MoMA, заглянем в топовые галереи с искусством, где я расскажу о закулисье арт-рынка, знакомых художниках и местах, которые не найдёшь в путеводителях.
После насыщенного культурного дня — вечер в самых атмосферных барах Нью-Йорка или гастрономический тур: от устричных happy hour до культовой пиццы и авторских коктейлей в секретных местах.
Обещаю, интересно будет даже тем, кто не любит музеи!