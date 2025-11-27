Эта программа для тех, кто хочет попробовать Нью-Йорк на вкус: от устричных happy hour до спикизи-баров с коктейлями, которые подаются как арт-объекты. Мы окажемся вне туристических маршрутов — вы узнаете, где ужинают шефы, где спрятаны бары и за какими товарами выстраиваются в очередь местные. Место нашего гастрономического отправления — Вэст-Вилладж!

Описание экскурсии

Caffe Reggio — здесь, по легенде, впервые в Нью-Йорке подали капучино. А ещё это было любимое место Иосифа Бродского. Начнём маршрут в этом кафе и мы — с чашечки кофе и канноли.

Стильная пекарня Postcard понравится и модникам, и тем, кто знает толк в булках. Можно просто зайти посмотреть на многоуровневые круассаны, а можно взять что-то с собой.

Один из лучших книжных в городе с веганской выпечкой, кофе и независимыми изданиями. По духу это место — маленькая Венеция в Нью-Йорке. Затем переместимся в итальянский бар в духе римских piazza.

Бар, признанный одним из лучших в мире. Идеальное место для неспешного аперитива с фирменным коктейльным американо.

Настоящая легенда среди спикизи. Здесь нас ждёт интерьер в стиле 20-х, джентльменская публика, коктейли на высшем уровне.

За быстрым и очень нью-йоркским перекусом пойдём в бургерную внутри настоящей заправки — с сочными smash-бургерами, хрустящим беконом и картошкой с трюфельным маслом.

Заглянем в гости на барную стойку в небольшое место, где японцы готовят тосканские закуски на открытом огне.

Как только вечер опустится на город, зайдём в легендарный джаз-клуб с духом Нью-Йорка и атмосферой 50-х.

Завершим маршрут городским ритуалом — тонким кусочком пиццы на ночь.

Что будет ещё:

культовые блюда с рассказами о шефах, их философии и микрокультурах районов

визит в 1–2 скрытых бара

разговоры о гастрономии как культуре: как она влияет на урбанистику, стиль жизни и даже политику города

Вы узнаете:

как иммиграция сформировала гастрономическую карту города

какие коктейли отражают дух Манхэттена, Бруклина и Гарлема

почему за лучшими бао или пастой стоят истории социологии и моды

где находятся самые скрытые бары, доступ в которые — как маленькое приключение

Организационные детали