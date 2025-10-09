Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории
Начало: У Триумфальной арки
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эстетика нью-йоркского метро: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки
12 окт в 11:00
16 окт в 16:30
$350 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по Уолл-стрит
Погрузитесь в историю финансового центра мира и почтите память жертв 9/11. Узнайте больше о Нью-Йорке и его значимых местах
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
Расписание: в понедельник в 09:00
13 окт в 09:00
20 окт в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Галереи Нью-Йорка (пешком и на такси)
Погрузитесь в арт-мир Нью-Йорка, посетив галереи Челси и Сохо. Узнайте о знаменитых дилерах и современных творческих направлениях
Начало: В Нижнем Манхэттене
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Американский музей естественной истории - с гидом
Погрузитесь в мир науки и истории в Нью-Йорке. Уникальные экспонаты и увлекательные истории ждут вас в Американском музее естественной истории
Начало: В Американском музее естественной истории
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
$260 за всё до 6 чел.
