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Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Полная обзорная экскурсия ⛳ по Манхеттену с посещением острова Либерти.

Профессиональный гид проведёт вас по самым интересным и посещаемым достопримечательностям Нью-Йорка, вы увидите площадь Таймс Сквер, прогуляетесь 👣 по Бродвею и Пятой Авеню, оцените небоскрёбы Эмпайр-стейт-билдинг и Рокфеллер-центр.

Вы узнаете много интересных фактов об истории 📖 города, сможете глубже погрузиться в культуру страны.

Отдельным пунктом станет круиз к Статуе Свободы, главному символу Соединенных Штатов Америки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $700 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы

Что вы увидите

  • Рокфеллер-Центр
  • Таймс-сквер
  • Бродвей
  • Пятая авеню
  • Эмпайр Стейт Билдинг.
  • Уолл-Стрит
  • Центральный парк
  • Линкольн-Центр
  • Чайна-таун
  • Бэттери Парк
  • Статуя Свободы
Обзорная экскурсия ⛳ по Нью-Йорку - достопримечательности 🏛️ города, история 📖, архитектура, памятники, знаменитые улицы, парки 🌳, площади и проспекты. Программа тура составлена для наиболее полного ощущения стиля и ритма делового центра мира, погружения в историю и культуру, которой богат Нью- Йорк. Основные объекты тура: Рокфеллер-Центр, Таймс Сквер и театральный Бродвей; 5-ая Авеню и небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг.
В Даунтауне – известная Уолл-Стрит – со зданием Нью-Йорской Фондовой Биржи. Центральный парк, Метрополитэн-Музей, Линкольн-Центр. Чайна-таун, Бэттери Парк, откуда открывается панорама Статуи Свободы, место трагедии 11 сентября «Граунд-Зиро» и многое другое. Во время экскурсии 🧭 – интересные факты и многочисленные сведения по истории, искусству, архитектуре и культуре США.
В этой экскурсии туристы посещают все достопримечательности полной обзорной экскурсии по Нью-Йорк + посещение Статую Свободы (входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно)
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на Статую Свободы
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
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