Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
«Город из кино и из жизни, город джаз-баров, стильных бутиков и всемирно известных ресторанов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
«А ещё — увидите лучший в городе устричный бар, оцените американское пиво, посетите Астрогалерею и полюбуетесь самым узнаваемым зданием Нью-Йорка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
«А потом переместимся в новый модный район Дамбо, где я покажу вам настоящий гастрономический рай — Time out market»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
«В местном кафе мы отведаем настоящую американскую пиццу»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека
Нью-Йорк на вкус: гастрономия, стиль и секретные бары (21+)
Город глазами гурмана - от кофе Бродского до коктейлей в спикизи
«Интересуется гастрономией как частью культуры, неотъемлемой от искусства, архитектуры и социологии»
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
$80 за человека
- ИИзабелла14 ноября 2025Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
- ВВиталий10 ноября 2025Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
- ЕЕлена16 октября 2025После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
- ННиколац10 октября 2025Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
- ААлександр3 октября 2025Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
- ААлексей27 августа 2025Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
- OOlesia5 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных фактов о районах Бруклина.
- ААнатолий18 июля 2025Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
- ННаталья17 июля 2025Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
- ДДмитрий3 июля 2025Андрей отличный гид.
Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
Рекомендую.
- ММария2 июля 2025Очень интересная экскурсия, все понравилось
- ВВика24 июня 2025Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
- ННаталия8 июня 2025Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі!
Очень
- ССветлана4 июня 2025Мы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили нам экскурсии в Америке! Она
- ВВиктор1 мая 2025Очень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, на одном дыхании.
Алена, большое Вам спасибо за классный день, за непринужденную дружескую атмосферу и конечно же за фотографии!:))
- ЮЮлия7 апреля 2025Очень понравилась экскурсия: много интересных деталей, нетривиальный маршрут; легкая, но информативная подача.
А главное, Алена очень любит место, в котором она
- MMaria2 апреля 2025Нам с сыном 11 лет очень понравилось. Было разнообразно и интересно. Спасибо большое за тест драйв кибертрак!
- ЕЕлена12 марта 2025Хочется сказать Андрею большое спасибо за экскурсию по Нью-Йорку. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Легко нашли с
- ЮЮлия3 марта 2025"Экскурсия "Нетуристический Нью-Йорк" с Аленой — это любовь с первого шага! ❤️
Это был не мой первый визит в Нью-Йорк, но,
- ВВероника30 декабря 2024Волшебный день с восхитительной Аленой,супер профессиональный гид (я путешествую много и мне есть с чем сравнить) и очаровательный человек. были
