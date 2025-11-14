Мои заказы

Гастрономические экскурсии Нью-Йорка

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристический Нью-Йорк
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
«Город из кино и из жизни, город джаз-баров, стильных бутиков и всемирно известных ресторанов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
«А ещё — увидите лучший в городе устричный бар, оцените американское пиво, посетите Астрогалерею и полюбуетесь самым узнаваемым зданием Нью-Йорка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
«А потом переместимся в новый модный район Дамбо, где я покажу вам настоящий гастрономический рай — Time out market»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
«В местном кафе мы отведаем настоящую американскую пиццу»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека
Нью-Йорк на вкус: гастрономия, стиль и секретные бары (21+)
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Нью-Йорк на вкус: гастрономия, стиль и секретные бары (21+)
Город глазами гурмана - от кофе Бродского до коктейлей в спикизи
«Интересуется гастрономией как частью культуры, неотъемлемой от искусства, архитектуры и социологии»
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Изабелла
    14 ноября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
  • В
    Виталий
    10 ноября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
  • Е
    Елена
    16 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
  • Н
    Николац
    10 октября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
    Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчивоМолодчик 👍, интересно, доходчивоМолодчик 👍, интересно, доходчивоМолодчик 👍, интересно, доходчивоМолодчик 👍, интересно, доходчивоМолодчик 👍, интересно, доходчиво
  • А
    Александр
    3 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
  • А
    Алексей
    27 августа 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
  • O
    Olesia
    5 августа 2025
    Бруклин не хуже, чем Манхэттен
    Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных фактов о районах Бруклина.
    читать дальше

    Он показал нам множество классных и модных мест, что было особенно важно для нас. Мы остались в полном восторге и с уверенностью можем рекомендовать экскурсию с ним всем, кто хочет узнать Бруклин с другой, стильной и живой стороны!

    Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересныхНам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных
  • А
    Анатолий
    18 июля 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Андрей отличный гид.
    Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
    Рекомендую.
  • М
    Мария
    2 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Очень интересная экскурсия, все понравилось
  • В
    Вика
    24 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
  • Н
    Наталия
    8 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі!

    Очень
    читать дальше

    рекомендую! Профессиональный гид, мы были в неспешном Нью-Йорке, заглядывали, наблюдали жизнь людей, их вещей, было интересно, не напряжно, а гид - профи своего дела! Рекомендуем все!

  • С
    Светлана
    4 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Мы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили нам экскурсии в Америке! Она
    читать дальше

    проводила нам 2 пешеходных экскурсии-Обзорную по Манхэттену(в основном мы ознакомились с Даунтауном) На следующий день мы,по совету Елены осмотрели Мидлтаун(она нам выписала все объекты и мы по Гугл картам с легкостью прошли весь маршрут! На 3й день с утра Елена очень нам помогла, специально,приехав пораньше,-оплатила своей картой остаток суммы за вторую гостиницу,в которую мы переселились(у нас был только кэш,а в гостиницах его,вообще,не принимают). Затем провела нам интереснейшую экскурсию по не туристическому Нью-Йорку! Там все улочки переплетаются-поэтому без гида не обойтись! Благодаря Елене мы влюбились в Манхэттен- а именно там расположены все основные достопримечательности! Елена -большой профессионал! Очень интересное,живое повествование с детальным описанием и интересными историями,связанными с прошлым и настоящим этого чудесного города,соединившем в себе много стилей и культур! После 2й экскурсии мы посетили новую,самую высокую смотровую площадку и ресторан,который по совету Елены,мы заказали предварительно.. и оттуда тоже наслаждались шикарными видами! Из ресторана,вход на смотровую площадку-бесплатный! Я рекомендую Елену не только,как очень профессионального гида,но и как очень современную девушку,которая может классно сфотографировать,на удачно выбранных локациях,посоветовать новинки(нам она рассказала об умных очках,которые недавно появились в Америке), а так же очень душевного человека,готового всегда прийти на помощь и дать советы,помимо экскурсионной программы! Мы очень благодарны за такую теплую встречу! Так же Елена интересовалась нашими делами,после отъезда из Нью-Йорка, зная как нам сложно путешествовать по Америке без языка и карт! Всем рекомендую провести время в Нью-Йорке с Еленой,которая влюбит Вас в этот город,т. к. сама от него «без ума»!

    Мы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили намМы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили нам
  • В
    Виктор
    1 мая 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Очень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, на одном дыхании.
    Алена, большое Вам спасибо за классный день, за непринужденную дружескую атмосферу и конечно же за фотографии!:))
    Очень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, на одном дыханииОчень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, на одном дыхании
  • Ю
    Юлия
    7 апреля 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Очень понравилась экскурсия: много интересных деталей, нетривиальный маршрут; легкая, но информативная подача.
    А главное, Алена очень любит место, в котором она
    читать дальше

    живёт и заряжает этой энергией.
    Мне хотелось бы ещё посмотреть другие районы НЙ с Аленой.
    И ещё она очень гибкая и учитывает пожелания клиента. Спасибо! 🙂💟

  • M
    Maria
    2 апреля 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Нам с сыном 11 лет очень понравилось. Было разнообразно и интересно. Спасибо большое за тест драйв кибертрак!
  • Е
    Елена
    12 марта 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Хочется сказать Андрею большое спасибо за экскурсию по Нью-Йорку. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Легко нашли с
    читать дальше

    Андреем общий язык и наша прогулка по городу была на одном дыхании!
    Мы получили яркое представление о городе. Большая благодарность Андрею от нас с мужем.

  • Ю
    Юлия
    3 марта 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    "Экскурсия "Нетуристический Нью-Йорк" с Аленой — это любовь с первого шага! ❤️

    Это был не мой первый визит в Нью-Йорк, но,
    читать дальше

    честно говоря, до этого я не могла сказать, что влюблена в этот город. Однако Алена изменила всё! Несмотря на не самый туристический сезон (Февраль) и то, что я оказалась единственным участником (муж приболел), прогулка превратилась в одно из самых ярких впечатлений!

    Алена – потрясающий гид, великолепный рассказчик и настоящий знаток Нью-Йорка. Она не просто ведёт экскурсию, а помогает прочувствовать ритм города, увидеть его настоящим, живым, полным характерных деталей. Благодаря ей я открыла для себя районы Гринвич-Виллидж, Челси, Сохо и другие с совершенно новой стороны. Это был Нью-Йорк вне туристических открыток — уютный, атмосферный, пропитанный историями и особенной энергетикой.

    Отдельный плюс – Алена ещё и прекрасный фотограф! 📸 Теперь у меня не только незабываемые воспоминания, но и чудесные кадры, которые передают настроение этого дня.

    Если хотите не просто увидеть Нью-Йорк, а почувствовать его душу – вам точно к Алене! Спасибо за вдохновение и за то, что помогли мне наконец влюбиться в этот город! 💙"

  • В
    Вероника
    30 декабря 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Волшебный день с восхитительной Аленой,супер профессиональный гид (я путешествую много и мне есть с чем сравнить) и очаровательный человек. были
    читать дальше

    ранее в NYC с другими гидами и бесспорно с Аленой никто не может конкурировать,ее знания и опыт,ее харизма и шарм заставят влюбиться в город каждого!!! Хотите узнать настоящий NYC??? Только с Аленой!!!

    Волшебный день с восхитительной Аленой,супер профессиональный гид (я путешествую много и мне есть с чем сравнить)Волшебный день с восхитительной Аленой,супер профессиональный гид (я путешествую много и мне есть с чем сравнить)Волшебный день с восхитительной Аленой,супер профессиональный гид (я путешествую много и мне есть с чем сравнить)

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Нетуристический Нью-Йорк
  2. Контрасты Нью-Йорка
  3. Бруклин не хуже, чем Манхэттен
  4. Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
  5. Нью-Йорк на вкус: гастрономия, стиль и секретные бары (21+)
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Манхеттен
  2. Уолл-стрит
  3. Самое главное
  4. Бруклинский мост
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Бродвей
  8. Национальный мемориал 11 сентября
  9. Бэттери-парк
  10. Остров Эллис
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 375. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Нью-Йорка, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025