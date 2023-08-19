Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Даунтаун — это Нижний Манхэттен, где расположены Чайнатаун, Маленькая Италия, богемный Гринвич-Виллидж и Финансовый округ.
Их мы и отправимся исследовать! Вы увидите, насколько разным может быть Нью-Йорк: деловым, уютным, каменным, зелёным, многокультурным, сосредоточенным и беспечным. По пути я с радостью поделюсь манхэттенскими историями и легендами.
Их мы и отправимся исследовать! Вы увидите, насколько разным может быть Нью-Йорк: деловым, уютным, каменным, зелёным, многокультурным, сосредоточенным и беспечным. По пути я с радостью поделюсь манхэттенскими историями и легендами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В Китайском квартале вы попадёте в мир Азии в Нью-Йорке. В Маленькой Италии пройдёте по знаменитой улице с ресторанами. В Сохо убедитесь, что дома строят не только из камня и кирпича. На Уолл-стрит потрёте рога или нос быка. А в Гринвич-Виллидже сфотографируетесь на ступенях дома из «Секса в большом городе» и попробуете кейки в самой популярной пекарне. Кроме того, я покажу вам статую Свободы, федеральную тюрьму и символ коррупции Нью-Йорка середины 19 века. Скромное здание Сити-холла, где работали все мэры города, и самый старый из сохранившихся небоскрёбов. А также расскажу:
- Почему до появления Центрального парка местное население ходило отдыхать на кладбище
- Где похоронен создатель первого парохода
- Как из старейшего парка города пропали короны Британской империи
- Где продавались билеты на Титаник
- Как и почему изобретатель ценников воздвиг для себя неоготическую башню
- Где ожидали приговор Бут и Чапман
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 43 туристов
Меня зовут Андрей. Я 22-й год живу в Нью-Йорке и не перестаю восхищаться этим постоянно меняющимся городом. Вначале я знакомил с Нью-Йорком приезжающих друзей и друзей друзей. Набравшись опыта и получив лицензию, стал заниматься этим профессионально. Я никогда не называю гостей — клиентами, а свою деятельность — работой. А уж слово «экскурсовод» для меня ругательное! Я знакомлю с городом искренне и от души, без скуки и академического занудства. Когда я сдал экзамен для получения лицензии, то думал, что знаю о Нью-Йорке абсолютно все. Со временем стал понимать, что знать о нем все просто невозможно. Поэтому в свободное время читаю о городе, исследую его с новых сторон, и этому нет конца. Ведь Нью-Йорк разный, изменчивый и по-настоящему Живой!
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