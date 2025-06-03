Даунтаун — это Нижний Манхэттен, где расположены Чайнатаун, Маленькая Италия, богемный Сохо и Финансовый округ. Их мы и отправимся исследовать! Вы увидите, насколько разным может быть Нью-Йорк: деловым, уютным, каменным, зелёным, многокультурным, сосредоточенным и беспечным. По пути я с радостью поделюсь манхэттенскими историями и легендами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В китайском квартале вы попадёте в мир Азии в Нью-Йорке

В Маленькой Италии проедем по знаменитой улице с ресторанами

В Сохо убедитесь, что дома строят не только из камня и кирпича

На Уолл-стрит потрёте рога или нос быка

А в Гринвич-Виллидж сфотографируетесь на ступенях дома из «Секса в большом городе» и попробуете кейки в самой популярной пекарне

Кроме того, я покажу вам статую Свободы, федеральную тюрьму и символ коррупции Нью-Йорка середины 19 века. Скромное здание Сити-холла, где работали все мэры города, и самый старый из сохранившихся небоскрёбов. По пути будут три остановки, чтобы размять ноги и сделать фото

А ещё вы узнаете:

почему до появления Центрального парка местные ходили отдыхать на кладбище

где похоронен создатель первого парохода

как из старейшего парка города пропали короны Британской империи

где продавались билеты на Титаник

как и почему изобретатель ценников воздвиг для себя неоготическую башню

где ожидали приговора Бут и Чапман

И это далеко не всё!

Закончить сможем в месте, где у вас будет возможность самостоятельно пройтись по Бруклинскому мосту или сплавать к Статуе Свободы.

Организационные детали