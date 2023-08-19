Даунтаун — это Нижний Манхэттен, где расположены Чайнатаун, Маленькая Италия, богемный Гринвич-Виллидж и Финансовый округ. Их мы и отправимся исследовать! Вы увидите, насколько разным может быть Нью-Йорк: деловым, уютным, каменным, зелёным, многокультурным, сосредоточенным и беспечным. По пути я с радостью поделюсь манхэттенскими историями и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

В Китайском квартале вы попадёте в мир Азии в Нью-Йорке. В Маленькой Италии пройдёте по знаменитой улице с ресторанами. В Сохо убедитесь, что дома строят не только из камня и кирпича. На Уолл-стрит потрёте рога или нос быка. А в Гринвич-Виллидже сфотографируетесь на ступенях дома из «Секса в большом городе» и попробуете кейки в самой популярной пекарне. Кроме того, я покажу вам статую Свободы, федеральную тюрьму и символ коррупции Нью-Йорка середины 19 века. Скромное здание Сити-холла, где работали все мэры города, и самый старый из сохранившихся небоскрёбов. А также расскажу:

Почему до появления Центрального парка местное население ходило отдыхать на кладбище

Где похоронен создатель первого парохода

Как из старейшего парка города пропали короны Британской империи

Где продавались билеты на Титаник

Как и почему изобретатель ценников воздвиг для себя неоготическую башню

Где ожидали приговор Бут и Чапман

И это далеко не всё!

Организационные детали