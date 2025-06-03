Даунтаун — это Нижний Манхэттен, где расположены Чайнатаун, Маленькая Италия, богемный Сохо и Финансовый округ.
Их мы и отправимся исследовать! Вы увидите, насколько разным может быть Нью-Йорк: деловым, уютным, каменным, зелёным, многокультурным, сосредоточенным и беспечным. По пути я с радостью поделюсь манхэттенскими историями и легендами.
Их мы и отправимся исследовать! Вы увидите, насколько разным может быть Нью-Йорк: деловым, уютным, каменным, зелёным, многокультурным, сосредоточенным и беспечным. По пути я с радостью поделюсь манхэттенскими историями и легендами.
Описание экскурсии
- В китайском квартале вы попадёте в мир Азии в Нью-Йорке
- В Маленькой Италии проедем по знаменитой улице с ресторанами
- В Сохо убедитесь, что дома строят не только из камня и кирпича
- На Уолл-стрит потрёте рога или нос быка
- А в Гринвич-Виллидж сфотографируетесь на ступенях дома из «Секса в большом городе» и попробуете кейки в самой популярной пекарне
Кроме того, я покажу вам статую Свободы, федеральную тюрьму и символ коррупции Нью-Йорка середины 19 века. Скромное здание Сити-холла, где работали все мэры города, и самый старый из сохранившихся небоскрёбов. По пути будут три остановки, чтобы размять ноги и сделать фото
А ещё вы узнаете:
- почему до появления Центрального парка местные ходили отдыхать на кладбище
- где похоронен создатель первого парохода
- как из старейшего парка города пропали короны Британской империи
- где продавались билеты на Титаник
- как и почему изобретатель ценников воздвиг для себя неоготическую башню
- где ожидали приговора Бут и Чапман
И это далеко не всё!
Закончить сможем в месте, где у вас будет возможность самостоятельно пройтись по Бруклинскому мосту или сплавать к Статуе Свободы.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 248 туристов
Меня зовут Андрей. Я с прошлого века живу в Нью-Йорке и не перестаю восхищаться этим постоянно меняющимся городом. Вначале я знакомил с Нью-Йорком приезжающих друзей и друзей друзей. Набравшись опыта
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы получили качественную, ознакомительную вводную экскурсию. Спасибо Андрею 🙏🏻 был доброжелателен, интересен и всегда на связи, поделился советами, показал нам метро и впоследствии мы им постоянно пользовались👌🏻
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D
Очень хороший, компактный тур за 3 часа, для тех, кто хочет быстро понять в Нью-Йорке где буфет, где - туалет. Андрей очень приятный в общении человек, поддерживает разговор на любые
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Для встречи Андрей подъехал к нашей гостинице. Много рассказывал про быт нью-йоркцев, где бывают русские олигархи. У нас была большая компания и Андрей управлял энергией большой группы. Посоветовал места для еды, для прогулки без него.
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M
Ну так себе экскурсия. Я спросила перед автомобильной экскурсией что лучше выбрать пешеходную экскурсию (Андрей сказал, что у него 2 формата экскурсий) или авто. Он сказал давайте авто, но как
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Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)
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Е
Автомобильная прогулка удалась, узнали и увидели всё что планировали, и даже больше 👍🏼 спасибо Андрею за экскурсию. В следующий приезд обязательно обратимся ещё
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