Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Трансфер
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $165 за экскурсию

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Трансфер
Аэропорт – отель 🏨 или отель - аэропорт
Легковой автомобиль (1-3 чел. )
$165
Минивен (4-5 чел. )
$200
Микроавтобус (6-10 чел. )$ 275
Нью-Йорк - Бостон (5 часов)
Легковой автомобиль (1-3 чел. )
$750
Минивен (4-6 чел. )
$850
Нью-Йорк - Вашингтон (5 часов)
Легковой автомобиль (1-3 чел. )
$750
Минивен (4-6 чел. )
$850
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается индивидуально

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  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

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