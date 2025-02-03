В июле – туры в Нью-Йорке

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $1 295. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
На автобусе
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
3 фев в 10:00
3 мар в 10:00
$1 295 за человека
Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
На машине
7 дней
Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
7 дек в 10:00
1 фев в 10:00
$2 065 за человека
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
На автобусе
16 дней
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
1 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$3 700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Нью-Йорке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
  2. Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
  3. В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Ниагарский водопад
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Центральный парк
  5. Бруклинский мост
  6. Таймс-сквер
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в ноябре 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 1 295 до 3 700.
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