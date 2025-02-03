5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
3 фев в 10:00
3 мар в 10:00
$1 295 за человека
7 дней
Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
7 дек в 10:00
1 фев в 10:00
$2 065 за человека
16 дней
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
1 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$3 700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «В июле»
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