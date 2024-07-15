8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
«Вы осмотрите здания различных факультетов, церковь, спорткомплексы, стадионы, Музей скульптур Родена, а также Гуверовский институт войны, революции и мира, политический исследовательский центр США»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия по уникальным районам и природным чудесам
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
«Наш маршрут лежит мимо штаб-квартиры легендарной фирмы Levi Strauss — я расскажу, как с джинсами связана история Золотой лихорадки, а после экскурсии предлагаю вам самостоятельно посетить музей, посвящённый этому предмету одежды»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$399 за всё до 6 чел.
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Стэнфордский университет + офисы Google и Apple + музей «Intel»
Начало: г. Сан-Матео
«Музей «Intel» Intel Corporation производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов»
Расписание: каждую пятницу с 09.00 до 17.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 800 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 июля 2024Сан Франциско только с Кириллом! Мы сначала купили экскурсию на автобусе HOP ON JOP OFF - это такая глупость! Нет
- FFeliks4 июля 2024Брали две экскурсии. Все отлично, интересно и позновательно
- ЮЮлия26 июня 2024Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
- TTatiana12 июня 2024Замечательная экскурсия по Сан-Франциско! История города, структура, интересные места и факты прекрасно раскрыты благодаря Кириллу. Для первого знакомства с городом
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
- ННиколай11 августа 2023На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Музеи»
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