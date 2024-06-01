1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья1 июня 2024Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
- ЮЮлия4 апреля 2024Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
- ССветлана18 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия! Благодаря продуманному маршруту удалось увидеть всё самое главное за полдня. Михаил - знаток города и увлекательный
- ККатя29 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
- ММихаил22 октября 2023Друзья, всем доброго дня! Рекомендую Илья, как большого профессионала своего дела! Экскурсия на +5! Превзошла все наши ожидания! За один день
- оольга15 июля 2023Мы путешествуем на круизном лайнере и не всегда удаётся уделить весь день городу, но благодаря Михаилу мы смогли не только насладиться увиденным но и влюбиться в Сан Франциско. Спасибо за увлекательную экскурсию.
- ССевиль3 июня 2023Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию и много полезных фактов о СФ! Михаил завел нас в самые красивые места и рассказал много интересного. Рекомендую!
- ДДмитрий27 декабря 2019Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Юнион-сквер»
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