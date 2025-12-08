В Владимир Три в одном из Сан-Франциско Прекрасная экскурсия, дающая полную картину города и окрестностей! Михаил - прекрасный рассказчик, знает город на протяжении уже многих лет, и буквально влюбляет в него. А внесение в рассказ личного опыта и интересных историй дают впечатление реального погружения! Спасибо огромное!!

М Мила Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско Отличная экскурсия по винодельням! Хорошая организация, всё во время! Удобная машина. Кирилла посоветую своим друзьям с удовольствием!

О Ольга Сто лиц Сан-Франциско Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться.

Н Наталья Сто лиц Сан-Франциско читать дальше Он показал нам все самые интересные места города. Кирилл компетентный и интересный гид. Очень удобно и комфортно было передвигаться по городу на его автомобиле. С удовольствием всем рекомендуем! Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу.

L Leyla Сто лиц Сан-Франциско Отличная экскурсия, особенно для первого визита города. Смогли проехаться по всем районам, пешком не пройдешь! рекомендую!

T Tatjana Добро пожаловать в Сан-Франциско Мы замечательно провели время и получили очень красивые фотографии. Побывали там, куда самим нам не пришло бы в голову пойти. Спасибо, Михаил!

Т Татьяна Сто лиц Сан-Франциско Кирилл отлично знает и любит Сан-Франциско. После экскурсии город нам понравился гораздо больше, чем после самостоятельного осмотра. Очень комфортный автомобиль.

П Павел Сто лиц Сан-Франциско Весь тур был профессионально организован. Кирилл показал все знаковые места и поделился интересными и не банальными историями кремниевой долины. Четкий тайминг. Комфортные условия поездки. С удовлетворением посоветую друзьям. 👍👍👍

О Ольга Добро пожаловать в Сан-Франциско читать дальше я увидела этот город с новой стороны. Михаил рассказывал так увлекательно, что я погружалась в каждую историю. Он знает не только официальную историю города, но и множество захватывающих фактов, которые делают экскурсию живой. Архитектура зданий, о которой он рассказывал, просто завораживает. В общем, я влюбилась в этот город и настоятельно рекомендую экскурсию всем! 🌟 Я недавно побывала на экскурсии в Сан-Франциско, и это было незабываемо! Михаил провел меня по множеству невероятно интересных мест, и

М Михаил Добро пожаловать в Сан-Франциско Прекрасная экскурсия, Михаил очень хорошая компания! Рекомендуем!

N Nata Три в одном из Сан-Франциско Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍

Ю Юлия Добро пожаловать в Сан-Франциско Михаил хороший гид — профессионал своего дела! Очень интересно, живо и с душой рассказывает, отвечает на все вопросы, создаёт дружелюбную атмосферу. Благодаря ему экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему тёплой. Рекомендуем!

А Алла Сто лиц Сан-Франциско читать дальше рекомендую делать. Нам не повезло и впечатления были удручающие. Но все и справил Кирилл. На следующий день, когда была назначена экскурсия, он не просто показал нам город, открыл его с лучшей стороны, но и влюбил в него окончательно, да так, что потом мы еще вернулись в СФ.

Кирилла рекомендуем от души: современный, интеллигентный гид, и что важно, не сыпет сухими академическими знаниями про город, а дает важную и нужную информацию где-то с юмором, где-то с глубинными знаниями истории и политических наук.

Спасибо У нас 7 мая с Кириллом была экскурсия по Сан-Франциско. Прилетели мы накануне и пошли исследовать город самостоятельно, чего не

Е Екатерина Сто лиц Сан-Франциско Мы остались под большим впечатлением от обзорной экскурсии. Кирилл — прекрасный гид, который увлекательно рассказывает о городе и истории США. Отдельно отметили комфортабельный автомобиль, на котором проходила поездка

З Зухра Добро пожаловать в Сан-Франциско читать дальше прекрасный Сан-Франциско! Эрудированный, очень внимательный и с прекрасным чувством юмора! Один из лучших гидов, которые были за годы наших путешествий! Человек, который смог влюбить нас в «SF»❤️ Мы провели с Михаилом очень яркий и насыщенный день. Он смог показать нам все главные достопримечательности города, а так же замечательные «не туристические» и уютные локации, которые мы бы точно не нашли без него))) Благодарим Михаила за отзывчивость и теплоту🙏🏻 Очень бы хотели вернуться и вновь встретиться! Рекомендуем 1000% Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно Михаил открыл для нас

I Irina Сто лиц Сан-Франциско Всё было отлично. Кирилл - профессионал: пунктуальный, интересно рассказывает, приятен в общении.

И Игорь Сто лиц Сан-Франциско читать дальше города. Четыре часа экскурсии пролетают незаметно. Рекомендуем, не разочаруетесь. Да, обязательно спросите у Кирилла и о других экскурсиях, например, в Монтерей или Мюирский лес. Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им

С София Три в одном из Сан-Франциско Было интересно, вкусно, красиво. Спасибо.

А Альберт Сто лиц Сан-Франциско Кирилл прекрасный рассказчик и собеседник.