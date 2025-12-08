Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сан-Франциско: от моста Золотые Ворота к «Вратам Рая»
Побывать в местах, где оживают городские легенды, голливудские фильмы и судьбы знаменитых жителей
Начало: В пределах Сан-Франциско
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$699 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир8 декабря 2025Прекрасная экскурсия, дающая полную картину города и окрестностей! Михаил - прекрасный рассказчик, знает город на протяжении уже многих лет, и буквально влюбляет в него. А внесение в рассказ личного опыта и интересных историй дают впечатление реального погружения! Спасибо огромное!!
- ММила11 ноября 2025Отличная экскурсия по винодельням! Хорошая организация, всё во время! Удобная машина. Кирилла посоветую своим друзьям с удовольствием!
- ООльга11 октября 2025Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться.
- ННаталья10 октября 2025Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу.
- LLeyla29 сентября 2025Отличная экскурсия, особенно для первого визита города. Смогли проехаться по всем районам, пешком не пройдешь! рекомендую!
- TTatjana1 сентября 2025Мы замечательно провели время и получили очень красивые фотографии. Побывали там, куда самим нам не пришло бы в голову пойти. Спасибо, Михаил!
- ТТатьяна16 августа 2025Кирилл отлично знает и любит Сан-Франциско. После экскурсии город нам понравился гораздо больше, чем после самостоятельного осмотра. Очень комфортный автомобиль.
- ППавел3 августа 2025Весь тур был профессионально организован. Кирилл показал все знаковые места и поделился интересными и не банальными историями кремниевой долины. Четкий тайминг. Комфортные условия поездки. С удовлетворением посоветую друзьям. 👍👍👍
- ООльга21 июля 2025Я недавно побывала на экскурсии в Сан-Франциско, и это было незабываемо! Михаил провел меня по множеству невероятно интересных мест, и
- ММихаил13 июля 2025Прекрасная экскурсия, Михаил очень хорошая компания! Рекомендуем!
- NNata14 июня 2025Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
- ЮЮлия18 мая 2025Михаил хороший гид — профессионал своего дела! Очень интересно, живо и с душой рассказывает, отвечает на все вопросы, создаёт дружелюбную атмосферу. Благодаря ему экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему тёплой. Рекомендуем!
- ААлла15 мая 2025У нас 7 мая с Кириллом была экскурсия по Сан-Франциско. Прилетели мы накануне и пошли исследовать город самостоятельно, чего не
- ЕЕкатерина12 мая 2025Мы остались под большим впечатлением от обзорной экскурсии. Кирилл — прекрасный гид, который увлекательно рассказывает о городе и истории США. Отдельно отметили комфортабельный автомобиль, на котором проходила поездка
- ЗЗухра11 мая 2025Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно Михаил открыл для нас
- IIrina16 апреля 2025Всё было отлично. Кирилл - профессионал: пунктуальный, интересно рассказывает, приятен в общении.
- ИИгорь11 апреля 2025Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им
- ССофия27 января 2025Было интересно, вкусно, красиво. Спасибо.
- ААльберт25 декабря 2024Кирилл прекрасный рассказчик и собеседник.
- ИИлья10 ноября 2024Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город. Подписались на эту экскурсию.
