Ю Юлия Три в одном из Сан-Франциско читать дальше небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻 Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,

С Светлана Добро пожаловать в Сан-Франциско читать дальше рассказчик. Кроме того, он сделал прекрасные фотографии и показал места с потрясающим видом на мост, океан и панораму города, где стоит сфотографироваться на память. Экскурсовод позаботился даже о воде и шоколадках. Была возможность выпить кофе на середине маршрута и купить сувениры. Спасибо за чудесный день! Мне очень понравилась экскурсия! Благодаря продуманному маршруту удалось увидеть всё самое главное за полдня. Михаил - знаток города и увлекательный

И Ирина Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!

А Алексей Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!

о ольга Добро пожаловать в Сан-Франциско Мы путешествуем на круизном лайнере и не всегда удаётся уделить весь день городу, но благодаря Михаилу мы смогли не только насладиться увиденным но и влюбиться в Сан Франциско. Спасибо за увлекательную экскурсию.

С Севиль Добро пожаловать в Сан-Франциско Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию и много полезных фактов о СФ! Михаил завел нас в самые красивые места и рассказал много интересного. Рекомендую!