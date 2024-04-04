1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$699 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 апреля 2024Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
- ССветлана18 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия! Благодаря продуманному маршруту удалось увидеть всё самое главное за полдня. Михаил - знаток города и увлекательный
- ИИрина17 февраля 2024Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
- ААлексей22 декабря 2023Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
- оольга15 июля 2023Мы путешествуем на круизном лайнере и не всегда удаётся уделить весь день городу, но благодаря Михаилу мы смогли не только насладиться увиденным но и влюбиться в Сан Франциско. Спасибо за увлекательную экскурсию.
- ССевиль3 июня 2023Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию и много полезных фактов о СФ! Михаил завел нас в самые красивые места и рассказал много интересного. Рекомендую!
- ДДмитрий27 декабря 2019Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Мост «Золотые ворота»»
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