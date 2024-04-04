Мост «Золотые ворота» – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост «Золотые ворота»» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$390 за всё до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$699 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
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    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • С
    Светлана
    18 марта 2024
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Мне очень понравилась экскурсия! Благодаря продуманному маршруту удалось увидеть всё самое главное за полдня. Михаил - знаток города и увлекательный
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    рассказчик. Кроме того, он сделал прекрасные фотографии и показал места с потрясающим видом на мост, океан и панораму города, где стоит сфотографироваться на память. Экскурсовод позаботился даже о воде и шоколадках. Была возможность выпить кофе на середине маршрута и купить сувениры. Спасибо за чудесный день!

  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
  • А
    Алексей
    22 декабря 2023
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
  • о
    ольга
    15 июля 2023
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Мы путешествуем на круизном лайнере и не всегда удаётся уделить весь день городу, но благодаря Михаилу мы смогли не только насладиться увиденным но и влюбиться в Сан Франциско. Спасибо за увлекательную экскурсию.
  • С
    Севиль
    3 июня 2023
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию и много полезных фактов о СФ! Михаил завел нас в самые красивые места и рассказал много интересного. Рекомендую!
    Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию и много полезных фактов о СФ! Михаил завел нас в
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2019
    Три в одном из Сан-Франциско
    Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Мост «Золотые ворота»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Сан-Франциско
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  3. Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Мост «Золотые ворота»" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 700. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мост «Золотые ворота»», 26 ⭐ отзывов, цены от $390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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