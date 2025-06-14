Мои заказы

Экскурсии по набережной Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
«Прогуляемся по шикарной набережной района Марина и дойдём до парка Пресидио»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
«А после — посетим уютный ресторан на берегу залива, где можно попробовать крабов или креветки»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 3 чел.
Сан-Франциско: от моста Золотые Ворота к «Вратам Рая»
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сан-Франциско: от моста Золотые Ворота к «Вратам Рая»
Побывать в местах, где оживают городские легенды, голливудские фильмы и судьбы знаменитых жителей
Начало: В пределах Сан-Франциско
«набережную залива — место, где воздух пропитан солью, а виды запоминаются навсегда»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$699 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nata
    14 июня 2025
    Три в одном из Сан-Франциско
    Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
  • С
    София
    27 января 2025
    Три в одном из Сан-Франциско
    Было интересно, вкусно, красиво. Спасибо.
  • Е
    Евгения
    8 сентября 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! У нас было очень мало времени, чтобы посмотреть город, поэтому мы обратились
    к специалисту. За один день с помощью Михаила мы настолько погрузились в атмосферу этого места, что хочется вернуться сюда на более длительный срок! На прекрасной машине с закусками, под интересные рассказы гида, мы посмотрели все основные достопримечательности города, побывали на фабрике шоколада, в лесу с самыми высокими деревьями, в баре с кофе и виски, всемирно известном отеле, увидели мост с лучшего ракурса, и даже покормили бурундуков. Было еще много всего интересного, и дочка (7 лет) влюбилась в Михаила, настолько он покорил её сердце) Всем, кто ценит своё время и любит яркие впечатления, очень рекомендую эту экскурсию!)

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2019
    Три в одном из Сан-Франциско
    Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!

