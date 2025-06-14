Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
«Прогуляемся по шикарной набережной района Марина и дойдём до парка Пресидио»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
«А после — посетим уютный ресторан на берегу залива, где можно попробовать крабов или креветки»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сан-Франциско: от моста Золотые Ворота к «Вратам Рая»
Побывать в местах, где оживают городские легенды, голливудские фильмы и судьбы знаменитых жителей
Начало: В пределах Сан-Франциско
«набережную залива — место, где воздух пропитан солью, а виды запоминаются навсегда»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$699 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNata14 июня 2025Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
- ССофия27 января 2025Было интересно, вкусно, красиво. Спасибо.
- ЕЕвгения8 сентября 2024Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! У нас было очень мало времени, чтобы посмотреть город, поэтому мы обратились
- ЮЮлия4 апреля 2024Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
- ДДмитрий27 декабря 2019Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!
