читать дальше

к специалисту. За один день с помощью Михаила мы настолько погрузились в атмосферу этого места, что хочется вернуться сюда на более длительный срок! На прекрасной машине с закусками, под интересные рассказы гида, мы посмотрели все основные достопримечательности города, побывали на фабрике шоколада, в лесу с самыми высокими деревьями, в баре с кофе и виски, всемирно известном отеле, увидели мост с лучшего ракурса, и даже покормили бурундуков. Было еще много всего интересного, и дочка (7 лет) влюбилась в Михаила, настолько он покорил её сердце) Всем, кто ценит своё время и любит яркие впечатления, очень рекомендую эту экскурсию!)