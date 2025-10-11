Мои заказы

Парк Пресидио – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Пресидио» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$720 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 октября 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться.
    Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения
  • Н
    Наталья
    10 октября 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу.
    Он показал нам все самые интересные места города. Кирилл компетентный и интересный гид. Очень удобно и комфортно было передвигаться по городу на его автомобиле. С удовольствием всем рекомендуем!

    Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И
  • L
    Leyla
    29 сентября 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Отличная экскурсия, особенно для первого визита города. Смогли проехаться по всем районам, пешком не пройдешь! рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Кирилл отлично знает и любит Сан-Франциско. После экскурсии город нам понравился гораздо больше, чем после самостоятельного осмотра. Очень комфортный автомобиль.
  • П
    Павел
    3 августа 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Весь тур был профессионально организован. Кирилл показал все знаковые места и поделился интересными и не банальными историями кремниевой долины. Четкий тайминг. Комфортные условия поездки. С удовлетворением посоветую друзьям. 👍👍👍
  • А
    Алла
    15 мая 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    У нас 7 мая с Кириллом была экскурсия по Сан-Франциско. Прилетели мы накануне и пошли исследовать город самостоятельно, чего не
    рекомендую делать. Нам не повезло и впечатления были удручающие. Но все и справил Кирилл. На следующий день, когда была назначена экскурсия, он не просто показал нам город, открыл его с лучшей стороны, но и влюбил в него окончательно, да так, что потом мы еще вернулись в СФ.
    Кирилла рекомендуем от души: современный, интеллигентный гид, и что важно, не сыпет сухими академическими знаниями про город, а дает важную и нужную информацию где-то с юмором, где-то с глубинными знаниями истории и политических наук.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Мы остались под большим впечатлением от обзорной экскурсии. Кирилл — прекрасный гид, который увлекательно рассказывает о городе и истории США. Отдельно отметили комфортабельный автомобиль, на котором проходила поездка
  • I
    Irina
    16 апреля 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Всё было отлично. Кирилл - профессионал: пунктуальный, интересно рассказывает, приятен в общении.
  • И
    Игорь
    11 апреля 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им
    города. Четыре часа экскурсии пролетают незаметно. Рекомендуем, не разочаруетесь. Да, обязательно спросите у Кирилла и о других экскурсиях, например, в Монтерей или Мюирский лес.

  • А
    Альберт
    25 декабря 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Кирилл прекрасный рассказчик и собеседник.
  • И
    Илья
    10 ноября 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город. Подписались на эту экскурсию.
    Кирилл был занят, но организовал напарника Ваню показать нам Сан-Франциско. Четыре часа пролетели абсолютно незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности города и привели отличное время! Ваня офигительный водитель профессионал и знает город лучше чем любой электронный навигатор. Объезжал мастерски все пробки и успел показать нам все что хотел и с плюсом! Очень рекомендуем!!

  • А
    Айбар
    4 ноября 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Хорошо составленная программа эскурсии - мост Золотые ворота, пирс 39 с моржами, смотровая башня, наклонные улицы. Гид был пунктуален, информативен, доброжелательно реагировал на пожелания. Спасибо Кириллу за отличный день в Сан-Франциско!
  • С
    Семен
    17 октября 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Все прошло замечательно. Кирилл выше всяких похвал!
  • П
    Павел
    10 октября 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Спасибо, Кириллу, было очень комфортно и познавательно.
  • Ф
    Федорова
    18 августа 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    В Сан-Франциско прилетали на один день. Экскурсия прошла с комфортом, успели посмотреть все основные достопримечательности города. Кирилл экскурсию проводит на своем автомобиле, поэтому успели посмотреть все, что планировали. Город большой и пешком пройти его за день не возможно. Рекомендую.
  • А
    Александр
    12 августа 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Хотели бы выразить огромную благодарность организатору нашей экскурсии по Сан-Франциско, компании The taste of SF. Честно говоря, ехали в этот
    город с некоторым опасением, так как слышали много негатива про текущую обстановку в городе (бомжи, наркоманы и тд), но все прошло великолепно. Город нам очень понравился. Еще раз, огромное спасибо и наши рекомендации! С уважением, Александр, Светлана и дети

  • М
    Михаил
    31 июля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    С удовольствием посетили экскурсию. Кирилл - знаток города, прекрасный рассказчик. Сразу видно насколько он хорошо знает и любит Сан-Франциско. Эти
    теплые чувства к городу передались и нашей семье. Даже погода этого туманного города нам способствовала. Как по заказу открывались все главные достопримечательности - Золотые ворота, Пирамида. Город открывал нам свои лица. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо!

  • О
    Оксана
    15 июля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Сан Франциско только с Кириллом! Мы сначала купили экскурсию на автобусе HOP ON JOP OFF - это такая глупость! Нет
    русского, на Википедии сухие факты. Поэтому на след день взяли экскурсию с Кириллом. Он все рассказал и показал, такие места, такие виды - огонь! Всем рекомендую!

  • F
    Feliks
    4 июля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Брали две экскурсии. Все отлично, интересно и позновательно
  • T
    Tatiana
    12 июня 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Замечательная экскурсия по Сан-Франциско! История города, структура, интересные места и факты прекрасно раскрыты благодаря Кириллу. Для первого знакомства с городом
    программа составлена очень подробно и структурированно, всё проходит без спешки, много разноплановой информации-от географической до климатической. Мы получили удовольствие! Благодарю Кирилла за прекрасную подачу материала, а Сан-Франциско за великолепную погоду для нашей с ним встречи!

