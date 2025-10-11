Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$720 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 октября 2025Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться.
- ННаталья10 октября 2025Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу.
- LLeyla29 сентября 2025Отличная экскурсия, особенно для первого визита города. Смогли проехаться по всем районам, пешком не пройдешь! рекомендую!
- ТТатьяна16 августа 2025Кирилл отлично знает и любит Сан-Франциско. После экскурсии город нам понравился гораздо больше, чем после самостоятельного осмотра. Очень комфортный автомобиль.
- ППавел3 августа 2025Весь тур был профессионально организован. Кирилл показал все знаковые места и поделился интересными и не банальными историями кремниевой долины. Четкий тайминг. Комфортные условия поездки. С удовлетворением посоветую друзьям. 👍👍👍
- ААлла15 мая 2025У нас 7 мая с Кириллом была экскурсия по Сан-Франциско. Прилетели мы накануне и пошли исследовать город самостоятельно, чего не
- ЕЕкатерина11 мая 2025Мы остались под большим впечатлением от обзорной экскурсии. Кирилл — прекрасный гид, который увлекательно рассказывает о городе и истории США. Отдельно отметили комфортабельный автомобиль, на котором проходила поездка
- IIrina16 апреля 2025Всё было отлично. Кирилл - профессионал: пунктуальный, интересно рассказывает, приятен в общении.
- ИИгорь11 апреля 2025Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им
- ААльберт25 декабря 2024Кирилл прекрасный рассказчик и собеседник.
- ИИлья10 ноября 2024Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город. Подписались на эту экскурсию.
- ААйбар4 ноября 2024Хорошо составленная программа эскурсии - мост Золотые ворота, пирс 39 с моржами, смотровая башня, наклонные улицы. Гид был пунктуален, информативен, доброжелательно реагировал на пожелания. Спасибо Кириллу за отличный день в Сан-Франциско!
- ССемен17 октября 2024Все прошло замечательно. Кирилл выше всяких похвал!
- ППавел10 октября 2024Спасибо, Кириллу, было очень комфортно и познавательно.
- ФФедорова18 августа 2024В Сан-Франциско прилетали на один день. Экскурсия прошла с комфортом, успели посмотреть все основные достопримечательности города. Кирилл экскурсию проводит на своем автомобиле, поэтому успели посмотреть все, что планировали. Город большой и пешком пройти его за день не возможно. Рекомендую.
- ААлександр12 августа 2024Хотели бы выразить огромную благодарность организатору нашей экскурсии по Сан-Франциско, компании The taste of SF. Честно говоря, ехали в этот
- ММихаил31 июля 2024С удовольствием посетили экскурсию. Кирилл - знаток города, прекрасный рассказчик. Сразу видно насколько он хорошо знает и любит Сан-Франциско. Эти
- ООксана15 июля 2024Сан Франциско только с Кириллом! Мы сначала купили экскурсию на автобусе HOP ON JOP OFF - это такая глупость! Нет
- FFeliks4 июля 2024Брали две экскурсии. Все отлично, интересно и позновательно
- TTatiana12 июня 2024Замечательная экскурсия по Сан-Франциско! История города, структура, интересные места и факты прекрасно раскрыты благодаря Кириллу. Для первого знакомства с городом
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Парк Пресидио»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в декабре 2025
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Парк Пресидио" можно забронировать 4 экскурсии от 499 до 799. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Парк Пресидио», 82 ⭐ отзыва, цены от $499. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль