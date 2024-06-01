1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$699 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина Напа и Муир Вудс
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от $780 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сан-Франциско
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья1 июня 2024Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
- ЮЮлия4 апреля 2024Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
- ДДарья24 марта 2024Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
- ААнтон22 марта 2024Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
- ККатя29 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
- ИИрина17 февраля 2024Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
- ААлексей22 декабря 2023Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
- ММихаил22 октября 2023Друзья, всем доброго дня! Рекомендую Илья, как большого профессионала своего дела! Экскурсия на +5! Превзошла все наши ожидания! За один день
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
- ННиколай11 августа 2023На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
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