Экскурсии на 1 день в Сан-Франциско

Найдено 8 экскурсий в категории «На весь день» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $440. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Сан-Франциско за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
47 отзывов
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$699 за всё до 10 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.
Долина Напа и Муир Вудс
Индивидуальная
8 часов
Долина Напа и Муир Вудс
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от $780 за всё до 3 чел.
Сан-Франциско
Индивидуальная
6 часов
Сан-Франциско
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
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    решили познакомиться с городом с профессионалом, свой выбор остановили на экскурсии Ильи. Очень рады, что выбрали именно его. За день осмотрели абсолютно весь Сан-Франциско, побывали в интересный местах, которые сами бы вряд ли нашли. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с остановками, никакого «галопам по Европам». Было время и на фотки, и на сувениры, и на вкусный кофе. Последнее, для Америки особенно актуально. По шкале от «не пожалели» до «очень понравилось» ставим твердую «очень понравилось».

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
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    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
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    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы былиКирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
  • К
    Катя
    29 февраля 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
  • А
    Алексей
    22 декабря 2023
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
  • М
    Михаил
    22 октября 2023
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Друзья, всем доброго дня! Рекомендую Илья, как большого профессионала своего дела! Экскурсия на +5! Превзошла все наши ожидания! За один день
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    мы посмотрели Сан-Франциско от А до Я! Все самые знаковые места Илья охватил на 1000%! Если вы собираетесь в Сан-Франциско от его экскурсии останетесь под большим впечатлением!

    Друзья, всем доброго дня!
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
  • Н
    Николай
    11 августа 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Все грани Сан-Франциско за один день
  2. Кремниевая долина - зона высоких технологий
  3. Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
  4. Три в одном из Сан-Франциско
  5. Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 440 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Сан-Франциско на 1 день, гиды Сан-Франциско подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Сан-Франциско так, как видят её местные жители
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