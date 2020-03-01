Необычные маршруты по Сан-Франциско

Программа

День первый

Окленд — по местам Джека Лондона

Путешествие начнется с непривычного Сан-Франциско — в нетуристических местах вы взглянете на жизнь обычных горожан и «заправитесь» типичным завтраком бывалого калифорнийца. А затем отправитесь в Окленд — город, где сохранилась атмосфера времен писателя. Здесь вы осмотрите традиционный американский бар эпохи Дикого Запада — старинный салун с надписью: «В память о Джеке Лондоне, который плавал по морям и странствовал по диким местам, но всегда возвращался в “Первый и Последний Шанс” Джонни Хейнольдса». Там же я расскажу историю поделенного между Канадой и США дома, в котором жил на Клондайке и написал несколько рассказов классик мировой литературы 20 века. Кроме того, вы осмотрите памятник Белому Клыку и оцените панораму Сан-Франциско с Оклендского порта.

Университет Беркли, калифорнийский Дублин и азиатский Стоктон

Далее в программе прогулка по территории одного из самых престижных вузов Калифорнии — Беркли. Я расскажу о знаменитых выпускниках, как то несколько десятков Нобелевских лауреатов и Стив Возняк, а также о знаменитой бизнес школе Hass. После этого вы сможете поехать к впечатляющим Столбам Дьявола или сразу отправиться на приятную прогулку по Дублину. А в завершение дня я отвезу вас в эпицентр азиатской культуры в Калифорнии. Вы узнаете о насыщенной портовой жизни Стоктона, находящегося в 70 милях от побережья, и прогуляетесь по набережной под звуки живой уличной музыки. А также услышите, почему именно сюда стекаются фанаты всевозможных салатов и посетите яркий камбоджийский буддийский храм Wat Dhammararam. В творческом городе Фресно можно будет остановиться на ночлег.

День второй

Самый первый и самый любимый парк американцев

Этот день мы полностью посвятим зрелищному национальному парку Йосемити. Будут живописные скалы Хаф-Доум и крупнейший гранитный монолит в мире — Эль-Капитан, лучшая обзорная площадка Gracier Point и один из высочайших водопадов Северной Америки. И, конечно, вы увидите грандиозные секвойи в роще Марипоса, самое старое дерево — Гигант Гризли и второе по высоте в мире — дерево Вашингтона. По пути я расскажу о возникновении заповедника, уникальной коллекции геологических образований, первых поселениях коренных народов, особенностях секвой, живущих до 3000 лет, и интересных фактах, среди которых есть и происхождение названия одной из операционных систем Apple.