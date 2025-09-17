Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Ощутить атмосферу солнечной столицы, вдохнуть душистые специи и увидеть главное
Начало: У монумента Исмоили Сомони
«В стоимость входит: сопровождение гида из нашей команды, общественный транспорт по маршруту, обед (национальная кухня: плов, салат, лепёшка, чай, курутоб), входные билеты по программе»
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
от €193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: По месту вашего проживания
«Это время, чтобы восстановить силы, поделиться первыми впечатлениями и насладиться едой на свежем горном воздухе»
Завтра в 07:30
18 сен в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены)
Начало: На ул. Бухоро в Душанбе
«Обед (казан-кебаб) входит в стоимость»
Расписание: в воскресенье в 08:00 и 17:00
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
2934 ₽ за человека
