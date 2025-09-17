Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Душанбе на русском языке, цены от €193. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 7.5 часов Индивидуальная до 10 чел. Душанбе - сердце Таджикистана Ощутить атмосферу солнечной столицы, вдохнуть душистые специи и увидеть главное Начало: У монумента Исмоили Сомони «В стоимость входит: сопровождение гида из нашей команды, общественный транспорт по маршруту, обед (национальная кухня: плов, салат, лепёшка, чай, курутоб), входные билеты по программе» от €193 за всё до 10 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 5 чел. Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников Начало: По месту вашего проживания «Это время, чтобы восстановить силы, поделиться первыми впечатлениями и насладиться едой на свежем горном воздухе» 22 487 ₽ за всё до 5 чел. На машине 9 часов Групповая до 20 чел. Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены) Начало: На ул. Бухоро в Душанбе «Обед (казан-кебаб) входит в стоимость» Расписание: в воскресенье в 08:00 и 17:00 2934 ₽ за человека Другие экскурсии Душанбе

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Душанбе, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025