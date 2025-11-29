Эта обзорная экскурсия познакомит вас с Душанбе — городом, где история соседствует с современностью.
Вы увидите величественные площади и монументы, заглянете в национальный музей и библиотеку, прогуляетесь по паркам и набережной. Символы столицы, национальные традиции и вкусный обед сделают день ярким и запоминающимся.
Описание экскурсии
- Площадь Дусти и памятник Исмоилу Сомони — символ государственности и гордости таджикского народа.
- Национальная библиотека Таджикистана — 15 уютных читальных залов и 20+ различных отделений, где хранятся более шести миллионов печатных изданий.
- Центральный парк «Рудаки» — зелёное сердце города с фонтанами, площадями и аллеями.
- Флагшток у Дворца Наций — один из самых высоких в мире (165 м).
- Национальный музей Таджикистана — 22 экспозиционных зала, более 50 тысяч предметов, в том числе богатые коллекции артефактов от древности до современности.
- Обед с блюдами национальной кухни — вкусное знакомство с традициями страны.
- Кохи Навруз — дворец с залами в национальных стилях. Вас удивят резьба по дереву, флорентийская мозаика из местных полудрагоценных камней и расписные потолки.
- Монумент и площадь Истиклол — величественный символ независимости Таджикистана.
- Парк «Ирам» — место отдыха с оранжереей, амфитеатром и экзотическими павлинами. Здесь же, в Городке ремёсел, можно увидеть дома, тандыры для выпечки традиционных лепёшек и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Toyota, Mercedes-Benz или Hyundai.
- В стоимость включены трансфер, входные билеты на объекты по маршруту и обед (без алкогольных напитков).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Миралиен — Организатор в Душанбе
Мы туристическая компания. Работаем с 2017 года. В нашем портфолио более 100 экскурсионных продуктов. Сотрудничаем с 50 отечественными и зарубежными организациями. Добро пожаловать в солнечный Таджикистан!
Входит в следующие категории Душанбе
