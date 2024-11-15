Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная прогулка по Душанбе
Познакомьтесь с Душанбе через его музеи, крепости и базары. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру столицы Таджикистана
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
€500 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Алоуддин: озёра цвета неба
Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:30
€520 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 ноября 2024Большое спасибо за экскурсию. Полно, содержательно, очень интересно. Прекрасное знание города, страны, их истории и современности, а также памятников культуры и истории.
Настоящий обзор. Огромное спасибо.
- ССергей28 января 2024Очень познавательная и интересная экскурсия по Душанбе и Гисару. Гид Диловар был очень пунктуальным и знающим, и к тому же интересным собеседником. Информационный поток не прекращался в традициях советских гидов Интуриста. Спасибо за знакомство с прекрасной страной Таджикистан!
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 520. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 2 ⭐ отзыва, цены от $140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь