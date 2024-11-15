Большое спасибо за экскурсию. Полно, содержательно, очень интересно. Прекрасное знание города, страны, их истории и современности, а также памятников культуры и истории. Настоящий обзор. Огромное спасибо.

С Сергей

Очень познавательная и интересная экскурсия по Душанбе и Гисару. Гид Диловар был очень пунктуальным и знающим, и к тому же интересным собеседником. Информационный поток не прекращался в традициях советских гидов Интуриста. Спасибо за знакомство с прекрасной страной Таджикистан!