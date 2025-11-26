Что вас ожидает?

Ват Сакет — одна из главных достопримечательностей Бангкока. Он расположен на искусственном холме высотой около 80 метров и олицетворяет один из символов буддизма — гору Меру.

Железный дворец — храмовый комплекс, считающийся одним из самых необычных архитектурных памятников Бангкока.

Канал Сэнсэп — путешествие по историческому каналу Сэнсэп на корабле от Золотой горы до башни Байок Скай.

Небоскреб Байок Скай — обед в ресторане небоскреба Байок Скай. Вас ждут потрясающие виды на Бангкок и шведский стол.

Китайский квартал — прогулка по Китайскому кварталу. «Почта на тот свет» и другие необычности этого района • Каосан-роуд — прогулка по улице развлечений Каосан-роуд. Примечание: несмотря на то, что эта экскурсия — продолжение программы Обзорная по Бангкоку: увидеть всё главное в столице Таиланда, она — самостоятельная, полноценная программа, которую можно посещать, даже если вы не были на первой части. Важная информация:.

