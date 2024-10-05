8 часов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 11:30
5 ноя в 11:30
от $330 за человека
5.5 часов
Водная прогулка
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Увидеть Железный дворец и храм Золотой горы и провести вечер в романтическом месте
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 14:00
5 ноя в 14:00
$180 за человека
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
3 750฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 октября 2024Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
- ЕЕлена17 сентября 2024Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
- EEduard16 июля 2024Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
- ЮЮрий13 февраля 2024Отличный вариант для быстрого знакомства с Бангкоком! Гиды молодцы (их было двое - русский и русскоговорящий таец), очень интересно было
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Байок Скай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Байок Скай" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 3 750. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2024 год по теме «Байок Скай», 10 ⭐ отзывов, цены от $180. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь