читать дальше и посетили те локации, на которые у самих не хватило бы сил, знаний и времени. Если вы еще не видели Бангкок, то очень рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия, как профессионала и легкого в общении человека)).

Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест