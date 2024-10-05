Байок Скай – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Байок Скай» в Бангкоке, цены от $180. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 11:30
5 ноя в 11:30
от $330 за человека
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Пешая
5.5 часов
Водная прогулка
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
Увидеть Железный дворец и храм Золотой горы и провести вечер в романтическом месте
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 14:00
5 ноя в 14:00
$180 за человека
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
На автобусе
3 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
3 750฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
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    и посетили те локации, на которые у самих не хватило бы сил, знаний и времени. Если вы еще не видели Бангкок, то очень рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия, как профессионала и легкого в общении человека)).

  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом
  • Ю
    Юрий
    13 февраля 2024
    Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
    Отличный вариант для быстрого знакомства с Бангкоком! Гиды молодцы (их было двое - русский и русскоговорящий таец), очень интересно было
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    послушать об истории города и страны, о местных жителях. С организацией все отлично, никаких задержек, на всё времени хватило. Обед отличный! В общем, тур рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Байок Скай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
  2. Два храма + ужин на корабле или крыше отеля (всё включено)
  3. Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Байок Скай" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 3 750. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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