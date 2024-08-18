Путешествие в Накхон Найок из Бангкока подарит вам возможность насладиться живописными видами и культурными достопримечательностями.Вы увидите дамбу, изображённую на купюре в тысячу бат, прокатитесь на моторной лодке по водохранилищу, остановитесь

в самых красивых местах для прогулок и купания. Водопад Сарика станет отличным местом для отдыха и освежения. Посетите деревенский дом-музей и узнайте, как растёт рис. В завершение экскурсии полюбуйтесь буддистским храмом и прогуляйтесь по бамбуковой роще. Всё это делает поездку незабываемой и насыщенной

Описание водной прогулки

08:00 — Выезд из отеля

08:30 — Остановка на завтрак

09:00 — Фотостоп с панорамным видом на грандиозную дамбу и водохранилище Клонг Та Дам

09:15 — Круиз на моторной лодке по водохранилищу. По пути остановки с прогулками по долинам и горным ручьям

11:30 — Водопад Сарика. Купание и отдых в тени тропического леса

13:30 — Обед в аутентичном тайском кафе на горной реке

14:30 — Ферма-музей с рисовыми полями. Вы посетите старинный дом, который даст представление о быте тайцев в прошлом. А также полюбуетесь окружающими его заливными рисовыми полями

16:00 — Буддистский храм с живописной бамбуковой рощей

18:00 — Возвращение в Бангкок

Организационные детали