Путешествие в Накхон Найок из Бангкока подарит вам возможность насладиться живописными видами и культурными достопримечательностями.
Вы увидите дамбу, изображённую на купюре в тысячу бат, прокатитесь на моторной лодке по водохранилищу, остановитесь
Вы увидите дамбу, изображённую на купюре в тысячу бат, прокатитесь на моторной лодке по водохранилищу, остановитесь
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Круиз на моторной лодке
- 🏞️ Купание в водопаде Сарика
- 🏡 Посещение деревенского дома-музея
- 🌾 Поля с растущим рисом
- 🕌 Буддистский храм и бамбуковая роща
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
- Дамба Клонг Та Дам
- Водопад Сарика
- Деревенский дом-музей
- Буддистский храм
- Бамбуковая роща
Описание водной прогулки
08:00 — Выезд из отеля
08:30 — Остановка на завтрак
09:00 — Фотостоп с панорамным видом на грандиозную дамбу и водохранилище Клонг Та Дам
09:15 — Круиз на моторной лодке по водохранилищу. По пути остановки с прогулками по долинам и горным ручьям
11:30 — Водопад Сарика. Купание и отдых в тени тропического леса
13:30 — Обед в аутентичном тайском кафе на горной реке
14:30 — Ферма-музей с рисовыми полями. Вы посетите старинный дом, который даст представление о быте тайцев в прошлом. А также полюбуетесь окружающими его заливными рисовыми полями
16:00 — Буддистский храм с живописной бамбуковой рощей
18:00 — Возвращение в Бангкок
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, круиз на моторной лодке, обед, все входные билеты
- Дополнительно оплачивается только завтрак
- Экскурсия проходит на легковой машине Nissan Teana (до 3-х человек) или микроавтобусе Toyota Hiace (от 4-х человек)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Наличный расчет только в тайских батах или переводом в рублях на российскую карту по курсу на день экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я представляю команду профессиональных гидов в Таиланде. С радостью покажем вам загадочное Королевство: от Бангкока до далёких заповедных островов.Задать вопрос
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