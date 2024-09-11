13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
«Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах»
Расписание: ежедневно в 06:30
4 ноя в 06:30
5 ноя в 06:30
$132 за человека
7 часов
Индивидуальная
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
а ещё каньон с летучими мышами, мини-остров Пасхи и мини-Стоунхендж - и всё это за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Водопад Каев Чан на границе с Бирмой»
Завтра в 08:30
4 ноя в 08:30
от $449 за человека
10 часов
Водная прогулка
Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
Погрузитесь в атмосферу Бангкока на индивидуальной водной прогулке. В программе: круиз по водохранилищу, купание у водопада и посещение буддистского храма
«По пути остановки с прогулками по долинам и горным ручьям11:30 — Водопад Сарика»
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
от $290 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей11 сентября 2024Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Водопады»
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