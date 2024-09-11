читать дальше имеет свой цвет, до 7го уровня добрался только я)) сплав по реке это отдельное приключения, домики на воде с гамаками ❤️кормили хорошо, рассказывали тоже хорошо, мне прям зашло. Остался доволен

Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень