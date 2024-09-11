Экскурсии на водопады из Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Бангкоке, цены от $132. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
«Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах»
Расписание: ежедневно в 06:30
4 ноя в 06:30
5 ноя в 06:30
$132 за человека
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
На машине
7 часов
Индивидуальная
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
а ещё каньон с летучими мышами, мини-остров Пасхи и мини-Стоунхендж - и всё это за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Водопад Каев Чан на границе с Бирмой»
Завтра в 08:30
4 ноя в 08:30
от $449 за человека
Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
На машине
10 часов
Водная прогулка
Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
Погрузитесь в атмосферу Бангкока на индивидуальной водной прогулке. В программе: круиз по водохранилищу, купание у водопада и посещение буддистского храма
«По пути остановки с прогулками по долинам и горным ручьям11:30 — Водопад Сарика»
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
от $290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    11 сентября 2024
    Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
    Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
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    имеет свой цвет, до 7го уровня добрался только я)) сплав по реке это отдельное приключения, домики на воде с гамаками ❤️кормили хорошо, рассказывали тоже хорошо, мне прям зашло. Остался доволен

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
  2. Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
  3. Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 132 до 449. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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