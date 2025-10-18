R Roman Прогулка по Старому Сиаму Договаривались на запуск корабликов, оказалось что уже прошел праздник. Запустили чисто символически

Л Леа Прогулка по Старому Сиаму Спасибо тебе огромное за это время и прекрасную экскурсию!! Нам понравилось все! Мы вернемся обратно чтобы опять Дима нас отвез на экскурсия! Всех благ!!!! Замечательный человек и очень знающий экскурсовод!!! Рекомендую

Т Татьяна Прогулка по Старому Сиаму Потрясающе проведённая экскурсия. Нам очень понравилось. Интересный парк и очень много интересных точек для фото 😃



Гид забрал нас прямо из кафе, и уже оттуда мы поехали на экскурсионный маршрут.

Был мил, опрятен и приятен в общении.

Рекомендую!

л лилия Прогулка по Старому Сиаму Все отлично, мы довольны!!! Гид очень эрудированный и коммуникабельный молодой человек!!! Будем рекомендовать вас своим друзьям!!! Спасибо большое!!!

A Amaliya Прогулка по Старому Сиаму Отличная экскурсия по вечернему Бангкоку! Дмитрий увлекательно рассказывает об истории города и его достопримечательностях. Мы взяли с собой семилетнего ребенка, и ему тоже все очень понравилось. Посетили несколько локальных гастрономических ресторанчиков — полный восторг!

А Анастасия Прогулка по Старому Сиаму Очень понравилась экскурсия! Потрясающий вид, живописные места, очень внимательный экскурсовод. Время пролетело незаметно. Рекомендуем данную экскурсию с супругом!

П Потокова-Рублева Прогулка по Старому Сиаму Все прошло отлично, согласно договоренностям. Остались довольны экскурсией)

С Светлана Прогулка по Старому Сиаму читать дальше хотели познакомиться с этим прекрасным городом. Благодаря Дмитрию нам это удалось по высшему разряду!! Индивидуальный подход при составлении программы, прекрасная подача материала, внимательность, корректность. Очень восхитило как был составлен маршрут. Были учтены все мелочи и пожелания. Прогулка по районам Бангкока на мини тук-туке позволила насладиться панорамой города, а рассказ гида, наполненный деталями, и его знание истории Таиланда превратило наше путешествие в увлекательный тур. Мы не только познакомились с городом, но и отведали прекрасные тайские блюда (опять-таки с подачи нашего замечательного гида). Время, проведенное с Дмитрием, пролетело на одном дыхании!! У нас осталась масса впечатлений и прекрасных фотографий. Я с удовольствием буду рекомендовать этого замечательного гида всем друзьям и знакомым. Дмитрий, еще раз спасибо!!!! Выражаю огромную благодарность Дмитрию за превосходную экскурсию 02.11.2024 года. Мы с женой остановились в Бангкоке на одну ночь и очень

Ю Юлия Прогулка по Старому Сиаму Ну прямо отлично))) отпраздновала и День Рождения в день экскурсии. Дмитрий большой молодец, очень быстро адаптировал программу под мои пожелания и прекрасно все организовал! Прямо рекомендую. Крутых гидов не так много, а этот самый лучший))))

Э Элла Прогулка по Старому Сиаму Отлично организованная экскурсия.

Дмитрий встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились по маршруту.

Классный парк - мне очень понравилось: сразу все достопримечательности Тайланда в одном месте, небольшое шоу с танцами, тайским боксом, слоны и катание на гольф каре.

Рекомендую👍🏻

В Виктория Прогулка по Старому Сиаму читать дальше гидов! Любовь к профессии, к истории, к стране,бережное отношение к туристу в наше время дорогого стоит! Спасибо огромное! Будем рекомендовать всем друзьям, знакомым!!! Путешествуем группой. Единогласно считаем, что любая экскурсия с Дмитрием это всегда хорошее настроение, комфорт, индивидуальный подход! Дмитрий наш джек-пот среди