Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$72
$102 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому Сиаму
Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Королевский Бангкок
Побывать в главных храмах и прокатиться на лодке по историческим каналам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $515 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
Начало: В лобби отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний город
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 200 ฿ за всё до 10 чел.
- RRoman18 октября 2025Договаривались на запуск корабликов, оказалось что уже прошел праздник. Запустили чисто символически
- ЛЛеа20 июля 2025Спасибо тебе огромное за это время и прекрасную экскурсию!! Нам понравилось все! Мы вернемся обратно чтобы опять Дима нас отвез на экскурсия! Всех благ!!!! Замечательный человек и очень знающий экскурсовод!!! Рекомендую
- ТТатьяна18 апреля 2025Потрясающе проведённая экскурсия. Нам очень понравилось. Интересный парк и очень много интересных точек для фото 😃
Гид забрал нас прямо из кафе, и уже оттуда мы поехали на экскурсионный маршрут.
Был мил, опрятен и приятен в общении.
Рекомендую!
- ллилия15 марта 2025Все отлично, мы довольны!!! Гид очень эрудированный и коммуникабельный молодой человек!!! Будем рекомендовать вас своим друзьям!!! Спасибо большое!!!
- AAmaliya11 января 2025Отличная экскурсия по вечернему Бангкоку! Дмитрий увлекательно рассказывает об истории города и его достопримечательностях. Мы взяли с собой семилетнего ребенка, и ему тоже все очень понравилось. Посетили несколько локальных гастрономических ресторанчиков — полный восторг!
- ААнастасия10 января 2025Очень понравилась экскурсия! Потрясающий вид, живописные места, очень внимательный экскурсовод. Время пролетело незаметно. Рекомендуем данную экскурсию с супругом!
- ППотокова-Рублева10 января 2025Все прошло отлично, согласно договоренностям. Остались довольны экскурсией)
- ССветлана5 ноября 2024Выражаю огромную благодарность Дмитрию за превосходную экскурсию 02.11.2024 года. Мы с женой остановились в Бангкоке на одну ночь и очень
- ЮЮлия1 ноября 2024Ну прямо отлично))) отпраздновала и День Рождения в день экскурсии. Дмитрий большой молодец, очень быстро адаптировал программу под мои пожелания и прекрасно все организовал! Прямо рекомендую. Крутых гидов не так много, а этот самый лучший))))
- ЭЭлла19 октября 2024Отлично организованная экскурсия.
Дмитрий встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились по маршруту.
Классный парк - мне очень понравилось: сразу все достопримечательности Тайланда в одном месте, небольшое шоу с танцами, тайским боксом, слоны и катание на гольф каре.
Рекомендую👍🏻
- ВВиктория16 октября 2024Путешествуем группой. Единогласно считаем, что любая экскурсия с Дмитрием это всегда хорошее настроение, комфорт, индивидуальный подход! Дмитрий наш джек-пот среди
- VVladimira28 декабря 2023Экскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организатор.
