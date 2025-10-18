Мои заказы

Парк Древний Сиам – экскурсии в Бангкоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Парк Древний Сиам» в Бангкоке, цены от $72, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
На машине
На микроавтобусе
11 часов
-
29%
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$72$102 за человека
Лучшие места в окрестностях Бангкока
На машине
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Прогулка по Старому Сиаму
На машине
6.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому Сиаму
Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Королевский Бангкок
На машине
На лодке
5 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Королевский Бангкок
Побывать в главных храмах и прокатиться на лодке по историческим каналам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $515 за всё до 6 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
На машине
На микроавтобусе
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
Начало: В лобби отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$449 за всё до 4 чел.
Древний город
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний город
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 200 ฿ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    18 октября 2025
    Прогулка по Старому Сиаму
    Договаривались на запуск корабликов, оказалось что уже прошел праздник. Запустили чисто символически
  • Л
    Леа
    20 июля 2025
    Прогулка по Старому Сиаму
    Спасибо тебе огромное за это время и прекрасную экскурсию!! Нам понравилось все! Мы вернемся обратно чтобы опять Дима нас отвез на экскурсия! Всех благ!!!! Замечательный человек и очень знающий экскурсовод!!! Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2025
    Прогулка по Старому Сиаму
    Потрясающе проведённая экскурсия. Нам очень понравилось. Интересный парк и очень много интересных точек для фото 😃

    Гид забрал нас прямо из кафе, и уже оттуда мы поехали на экскурсионный маршрут.
    Был мил, опрятен и приятен в общении.
    Рекомендую!
  • л
    лилия
    15 марта 2025
    Прогулка по Старому Сиаму
    Все отлично, мы довольны!!! Гид очень эрудированный и коммуникабельный молодой человек!!! Будем рекомендовать вас своим друзьям!!! Спасибо большое!!!
  • A
    Amaliya
    11 января 2025
    Прогулка по Старому Сиаму
    Отличная экскурсия по вечернему Бангкоку! Дмитрий увлекательно рассказывает об истории города и его достопримечательностях. Мы взяли с собой семилетнего ребенка, и ему тоже все очень понравилось. Посетили несколько локальных гастрономических ресторанчиков — полный восторг!
  • А
    Анастасия
    10 января 2025
    Прогулка по Старому Сиаму
    Очень понравилась экскурсия! Потрясающий вид, живописные места, очень внимательный экскурсовод. Время пролетело незаметно. Рекомендуем данную экскурсию с супругом!
  • П
    Потокова-Рублева
    10 января 2025
    Прогулка по Старому Сиаму
    Все прошло отлично, согласно договоренностям. Остались довольны экскурсией)
  • С
    Светлана
    5 ноября 2024
    Прогулка по Старому Сиаму
    Выражаю огромную благодарность Дмитрию за превосходную экскурсию 02.11.2024 года. Мы с женой остановились в Бангкоке на одну ночь и очень
    читать дальше

    хотели познакомиться с этим прекрасным городом. Благодаря Дмитрию нам это удалось по высшему разряду!! Индивидуальный подход при составлении программы, прекрасная подача материала, внимательность, корректность. Очень восхитило как был составлен маршрут. Были учтены все мелочи и пожелания. Прогулка по районам Бангкока на мини тук-туке позволила насладиться панорамой города, а рассказ гида, наполненный деталями, и его знание истории Таиланда превратило наше путешествие в увлекательный тур. Мы не только познакомились с городом, но и отведали прекрасные тайские блюда (опять-таки с подачи нашего замечательного гида). Время, проведенное с Дмитрием, пролетело на одном дыхании!! У нас осталась масса впечатлений и прекрасных фотографий. Я с удовольствием буду рекомендовать этого замечательного гида всем друзьям и знакомым. Дмитрий, еще раз спасибо!!!!

    Выражаю огромную благодарность Дмитрию за превосходную экскурсию 02.11.2024 года. Мы с женой остановились в Бангкоке на
  • Ю
    Юлия
    1 ноября 2024
    Прогулка по Старому Сиаму
    Ну прямо отлично))) отпраздновала и День Рождения в день экскурсии. Дмитрий большой молодец, очень быстро адаптировал программу под мои пожелания и прекрасно все организовал! Прямо рекомендую. Крутых гидов не так много, а этот самый лучший))))
  • Э
    Элла
    19 октября 2024
    Прогулка по Старому Сиаму
    Отлично организованная экскурсия.
    Дмитрий встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились по маршруту.
    Классный парк - мне очень понравилось: сразу все достопримечательности Тайланда в одном месте, небольшое шоу с танцами, тайским боксом, слоны и катание на гольф каре.
    Рекомендую👍🏻
  • В
    Виктория
    16 октября 2024
    Прогулка по Старому Сиаму
    Путешествуем группой. Единогласно считаем, что любая экскурсия с Дмитрием это всегда хорошее настроение, комфорт, индивидуальный подход! Дмитрий наш джек-пот среди
    читать дальше

    гидов! Любовь к профессии, к истории, к стране,бережное отношение к туристу в наше время дорогого стоит! Спасибо огромное! Будем рекомендовать всем друзьям, знакомым!!!

  • V
    Vladimira
    28 декабря 2023
    Прогулка по Старому Сиаму
    Экскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организатор.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Парк Древний Сиам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
  2. Лучшие места в окрестностях Бангкока
  3. Прогулка по Старому Сиаму
  4. Королевский Бангкок
  5. Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Китайский квартал
  2. Самое главное
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Набережная
  10. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Парк Древний Сиам" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 72 до 18 200 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Бангкоке на 2025 год по теме «Парк Древний Сиам», 58 ⭐ отзывов, цены от $72. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль