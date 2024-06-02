Экскурсии Бангкока об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $150 за всё до 20 чел.
Бангкок на монетах
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Контрасты Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
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    lightly about the most iconic places in Bangkok, the history of the royal family and the difficult life of ordinary people. We took the best photos in crowded places, but without people, thanks to Olga. We received not only a guide for the excursion, but also a consultant and advisor on all everyday issues, this was very nice of Olga. For which we are especially grateful, we felt cared for by Olga 24/7. Next time, we will stay longer and be sure to be accompanied by Olga. It was interesting for everyone, both adults and children.

    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
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    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
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    она уже встречала меня в аэропорту с согласованной программой моего визита. Ольга опрятна, компетентна, знает город, знает историю, интересный собеседник, имеет постоянных подрядчиков. У меня было немного времени, но ей удалось продумать маршрут таким образом, что мы много всего успели. Ей можно смело доверять в планировании маршрута. Крайне доволен, рекомендую

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  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
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    столицы. Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все предложения на этой платформе и остановилась на программе, которая предлагает Ольга. И не удивительно, что программа от этого гида показалась самой интересной, во время экскурсии мы узнали что Ольга прожила в Аюттае год, знает все достопримечательности и хорошо ориентируется в городе. Ольга очень клиентоориентированный гид, которая слышит все пожелания заказчика. Хочется выпить чашку кофе по дороге, ок, остановимся на кофе-брейк, жарко и хочется перевести дух в прохладе, Ольга предложит остановиться в кафе с видом на один из храмов и порекомендует, что из предлагаемых блюд стоит попробовать. Спасибо, Ольга, тебе большое за экскурсию. В следующую нашу поездку в Бангкок продолжим наше знакомство и обязательно поедем с тобой на экскурсию "Невероятные окрестности Бангкока"

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  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
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    на русском знает крайне мало, информации почти ноль. Оценка 4 только благодаря сопровождающему и маршруту. Жаль что русским гидам нельзя работать, а местные не могут дать полноценной инфы

  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная
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    и энергичная девушка, которая достаточно давно проживает в Тайланде и рассказывает легко и увлекательно! Не смотря на жару, посетили практически все локации Аюттхая. А индивидуальный трансфер от отеля и обратно вообще сказка! Бонусом Оля показала ночную жизнь Бангкока, сходив совместно в пару очень классных баров! Теперь Бангкок в моем сердце навсегда! ❤️

    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  2. Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
  3. Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
  4. Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
  5. Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
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