Это эксклюзивный маршрут по самым современным и впечатляющим локациям Бангкока.
Мы начнём утро с завтрака в кафе на реке, прогуляемся среди оживших гигантов в новом тематическом парке и поднимемся над облаками, чтобы взглянуть на мегаполис с высоты 78-го этажа. Всё, чтобы вы получили максимум эмоций и увидели город с необычного ракурса.
Описание экскурсии
Завтрак в кафе на воде
Мы отправимся в одно из самых атмосферных мест города. Ресторан расположен прямо на канале: здесь вы сможете прокатиться на лодке и увидеть, как растут местные фрукты. В меню — традиционная тайская кухня и необычные десерты (например, знаменитые голубые спагетти).
Мир динозавров
Мы посетим парк «Мир Юрского периода», открытый в августе 2025 года. Вы окажетесь в атмосфере настоящего блокбастера:
- прогуляетесь по джунглям со звуковыми и визуальными спецэффектами
- встретитесь с тираннозавром в натуральную величину и заглянете в светящуюся лабораторию рапторов
- сделаете кинематографичные фото в каждой зоне этого масштабного аттракциона
Адреналин и панорамы «Маханакхона»
Кульминацией дня станет подъём на смотровую площадку самого знаменитого небоскрёба Таиланда. В этом месте вас ждут:
- комната страха и колесо обозрения: по желанию добавим ещё больше острых ощущений в наш маршрут
- дуриановое кафе
- cтеклянный пол: вы сможете пройтись по прозрачной платформе на высоте 310 метров — незабываемый опыт для смелых
Организационные детали
Экскурсия будет особенно интересна семьям с детьми от 3 лет.
Дополнительные расходы
- Вход в парк Юрского периода — 1000 тайских батов (~$32) с чел.
- Смотровая площадка — 1000 батов (~$32) с чел.
- Личные расходы в кафе и билеты на аттракционы (колесо обозрения, комната страха), по желанию
- Входные билеты и расходы в ресторане для гида также оплачиваются вами
Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 232 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
