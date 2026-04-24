Это эксклюзивный маршрут по самым современным и впечатляющим локациям Бангкока. Мы начнём утро с завтрака в кафе на реке, прогуляемся среди оживших гигантов в новом тематическом парке и поднимемся над облаками, чтобы взглянуть на мегаполис с высоты 78-го этажа. Всё, чтобы вы получили максимум эмоций и увидели город с необычного ракурса.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $300 за экскурсию

Ваш гид в Бангкоке

Описание экскурсии

Завтрак в кафе на воде

Мы отправимся в одно из самых атмосферных мест города. Ресторан расположен прямо на канале: здесь вы сможете прокатиться на лодке и увидеть, как растут местные фрукты. В меню — традиционная тайская кухня и необычные десерты (например, знаменитые голубые спагетти).

Мир динозавров

Мы посетим парк «Мир Юрского периода», открытый в августе 2025 года. Вы окажетесь в атмосфере настоящего блокбастера:

прогуляетесь по джунглям со звуковыми и визуальными спецэффектами

встретитесь с тираннозавром в натуральную величину и заглянете в светящуюся лабораторию рапторов

сделаете кинематографичные фото в каждой зоне этого масштабного аттракциона

Адреналин и панорамы «Маханакхона»

Кульминацией дня станет подъём на смотровую площадку самого знаменитого небоскрёба Таиланда. В этом месте вас ждут:

комната страха и колесо обозрения: по желанию добавим ещё больше острых ощущений в наш маршрут

дуриановое кафе

cтеклянный пол: вы сможете пройтись по прозрачной платформе на высоте 310 метров — незабываемый опыт для смелых

Организационные детали

Экскурсия будет особенно интересна семьям с детьми от 3 лет.

Дополнительные расходы

Вход в парк Юрского периода — 1000 тайских батов (~$32) с чел.

Смотровая площадка — 1000 батов (~$32) с чел.

Личные расходы в кафе и билеты на аттракционы (колесо обозрения, комната страха), по желанию

Входные билеты и расходы в ресторане для гида также оплачиваются вами

Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды.