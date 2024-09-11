Экскурсии в джунгли Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» в Бангкоке, цены от $88. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Расписание: ежедневно в 06:30
20 дек в 06:30
21 дек в 06:30
$132 за человека
Велотур по джунглям Банг Крачао
На велосипеде
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
4 янв в 08:30
5 янв в 08:30
от $220 за человека
Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
8 часов
Водная прогулка
Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
Сбежать из каменных джунглей в настоящий тропический рай
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
20 дек в 06:15
$88 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    11 сентября 2024
    Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
    Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
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    имеет свой цвет, до 7го уровня добрался только я)) сплав по реке это отдельное приключения, домики на воде с гамаками ❤️кормили хорошо, рассказывали тоже хорошо, мне прям зашло. Остался доволен

  • И
    Инна
    2 октября 2023
    Велотур по джунглям Банг Крачао
    Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень
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    понравилось! В Тайланде буду, надеюсь еще посетим что нибудь! Сегодня с Вами было Легко! Интересно! Обширно и познавательно в темпе который был комфортен мне 🙏благодарю

    Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываетеДмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Джунгли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
  2. Велотур по джунглям Банг Крачао
  3. Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 88 до 220. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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