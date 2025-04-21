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Красивые виды и панорамы Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Бангкоке, цены от $39, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Пешая
7.5 часов
-
5%
37 отзывов
Индивидуальная
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
«оценим панораму исторического центра у Храма Золотой горы с невероятной историей создания»
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
от $209$220 за человека
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
На машине
8 часов
2 отзыва
Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов»
5 июл в 16:00
6 июл в 09:00
от $400 за человека
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы
Начало: У причала Phanfa Leelard
«Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    21 апреля 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Елена замечательный гид и человек. С ней было не только интересно, но и комфортно. Очень довольны, что выбрали Елену. Экскурсия понравилась, несмотря на жуткую жару))
  • А
    Александр
    21 марта 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия прошла очень хорошо и пешком и на машине посмотрели очень много интересного Елена большой профессионал в своей работе и приятный собеседник Экскурсия занимала много времени и было жарко поэтому машина очень помогла Всем рекомендую Бангкок-Елена Спасибо
  • Е
    Елизавета
    7 марта 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Огромное спасибо Елене! 😊 У меня была очень насыщенная программа в Бангкоке, были договорённости по посещению Королевского дворца заранее, но,
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    к сожалению, задержали рейс и пришлось корректировать программу на ходу. Елена справилась с этим блестящие! Всё успели) быстро отвечает на сообщения, даёт много рекомендаций и ссылок к следующему посещению, очень интересный и душевный собеседник ❤️ Я безумно довольна, что среди большого количества гидов, выбрала именно её! Обязательно буду рекомендовать знакомым, а Елене только успехов и всего наилучшего! 👍☺️

  • Т
    Татьяна
    24 февраля 2025
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке, и увидели его с разных сторон, и королевской и простой с плавучими рынками. Нашим гидом был Кай.
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    Он хорошо говорит по русски, доброжелательный и весёлый. Интересно рассказывает. Сама экскурсия хорошо спланирована по маршруту и программе, есть возможность увидеть многое за один день. Спасибо большое, за такую прекрасную экскурсию и организатору Дмитрию и нашему гиду Каю!!

  • Л
    Людмила
    18 апреля 2023
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
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    легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
  2. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
  3. Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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