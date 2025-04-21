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5%
Индивидуальная
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
«оценим панораму исторического центра у Храма Золотой горы с невероятной историей создания»
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
от $209
$220 за человека
Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов»
5 июл в 16:00
6 июл в 09:00
от $400 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы
Начало: У причала Phanfa Leelard
«Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия21 апреля 2025Елена замечательный гид и человек. С ней было не только интересно, но и комфортно. Очень довольны, что выбрали Елену. Экскурсия понравилась, несмотря на жуткую жару))
- ААлександр21 марта 2025Экскурсия прошла очень хорошо и пешком и на машине посмотрели очень много интересного Елена большой профессионал в своей работе и приятный собеседник Экскурсия занимала много времени и было жарко поэтому машина очень помогла Всем рекомендую Бангкок-Елена Спасибо
- ЕЕлизавета7 марта 2025Огромное спасибо Елене! 😊 У меня была очень насыщенная программа в Бангкоке, были договорённости по посещению Королевского дворца заранее, но,
- ТТатьяна24 февраля 2025Мы побывали в Бангкоке, и увидели его с разных сторон, и королевской и простой с плавучими рынками. Нашим гидом был Кай.
- ЛЛюдмила18 апреля 2023Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Панорамы»
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