Мы посетим все топовые места Чиангмая, куда едут ради некурортного вайба, пышной зелени, гористых пейзажей, исторических достопримечательностей, кухни и
Описание тура
Организационные детали
Возможно любое время завершения тура, по договорённости.
Для посещения храмов понадобится накидка, чтобы прикрыть плечи, колени, живот.
Также возьмите с собой удобную обувь и одежду, купальные принадлежности.
Высоким сезоном считается период с ноября по февраль. Погода сухая, температура редко поднимается выше 30 °C и часто может опускаться до прохладных 15 °C.
Если цель — увидеть «зелёный сезон» и рисовые поля, приезжать нужно с конца июня по начало сентября. Летом часто идут дожди, может быть непривычно влажно и душно. Но окружающая природа в это время переживает свои лучшие времена: зелень особенно яркая и пышная.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встретим вас в аэропорту Бангкока и отвезём в отель. Заселение, свободное время, отдых.
Храмы Бангкока и круиз на лайнере
Выезжаем к буддийскому храму Золотой горы (Ват Сакет). Затем посетим ещё один храм — Ват Ратчанадарам Воравихан, известный уникальным сооружением — «Металлическим замком» или «Железным дворцом».
После обеда осмотрим храм черепах и святыню на берегу Чао Прайя. Заглянем в самый крупный и модный торговый центр Бангкока Icon Siam. Вечером прокатимся на лайнере, любуясь пейзажами с воды. Поужинаем на борту.
Продолжение знакомства с достопримечательностями Бангкока
Утром посмотрим на гигантских варанов в «Люмпини» — главном парке города, зелёном оазисе с лесами и озёрами меж небоскрёбов.
Посетим самое высокое здание страны — «Маханакхон», постоим на смотровой площадке со стеклянным полом.
Прогуляемся по Китайскому кварталу, здесь же пообедаем. Затем побываем в храме Медитации и пройдём по пешеходной улице Каосан Роуд, желающие сходят на массаж.
Перелёт в Чиангмай, посещение храмов
Летим в провинцию Чиангмай. Пересядем на выбор на авто или сонгтео — местный транспорт, представляющий собой открытый пикап или небольшой грузовик с оборудованными в кузове сиденьями — и доедем до отеля.
После размещения отправимся к храму в джунглях, до которого дойдём по тропе среди зарослей. Полюбуемся водопадом, желающие смогут искупаться.
Посетим буддийский храм Ват Прахат Дой Сутхеп, расположенный на горе на высоте 1073 метра над уровнем моря. Со смотровой площадки на территории храмового комплекса открывается живописный вид на город.
Парки "Гранд-Каньон" и "Дой-Интанон"
Начнём с посещения парка «Гранд-Каньон»: бывший карьер здесь превращён в водоём с отвесными скалами из красной глины, которые контрастируют с бирюзовой водой.
Затем поднимемся на гору Дой-Интанон, самую высокую в Таиланде, и полюбуемся живописным водопадом.
После обеда осмотрим буддийские ступы, прогуляемся по «Сказочной лесной тропе» и насладимся видами национального парка со смотровой площадки.
Слоновий питомник, катание на бамбуковых плотах
Сегодня начнётся наше 2-дневное эко-приключение. Мы прибудем в слоновий питомник, где вы сможете покормить бананами и искупать животных, узнать об особенностях их жизни и содержания. Здесь о слонах заботятся и создают безопасные условия.
Затем прокатимся на бамбуковых плотах по спокойной реке Мае Ванг, наслаждаясь умиротворяющими пейзажами.
После обеда и отдыха у воды разместимся в отеле в живописном месте.
Деревня длинношеих каренов, водопады
Едем в деревню длинношеих каренов: местные женщины носят золотые кольца на шее с 5-летнего возраста. Вы сможете пообщаться с жителями и узнать об обычаях и укладе. Заглянем и на яркий рынок, где можно приобрести традиционные изделия ручной работы и таким образом поддержать общину.
После поднимемся к водопадам, скрытых в джунглях, и насладимся прохладой. Затем вернёмся в Чиангмай, разместимся в отеле и отдохнём.
Йога, ритуальная татуировка, обед в ресторане, шоу-кабаре
Начнём день в йога-студии, где под руководством профессионального и чуткого педагога займёмся медитацией и мягкой йогой с учётом ваших потребностей и возможностей.
Далее — свободное время. Желающие в сопровождении гида-переводчика отправятся к аджану, буддийскому наставнику, делать магическую татуировку сак янт. Это древняя традиция ритуальных татуировок. Считается, что они наделяют владельца особой силой. Аджан наносит на кожу узоры, представляющие собой мантры, и проводит обряд. (О намерении сделать татуировку нужно сообщить заранее).
Пообедаем в мишленовском ресторане. Рекомендуем попробовать традиционный тайский суп с лапшой, мясом и специями — као сой. Это настоящая национальная гордость, его рецепт передаётся из поколения в поколение.
Вечером посетим красочное шоу. Артисты в ослепительных костюмах станцуют кабаре в изысканной манере, покажут современные и традиционные танцы.
Магазин камней, горячие источники, Серебряный храм
Заглянем в магазин экзотических камней — здесь можно найти ларимар, кристаллический кварц, аметист и многое другое.
Затем доедем до горячих источников Сан Кампаенг в 36 км от города. На территории — ухоженный парк с клумбами, цветущими кустарниками, беседками, скульптурными композициями. Из земли бьют несколько гейзеров с горячей минерализованной водой. Химический состав воды богат, но основная составляющая — сероводород.
После обеда посетим необычный Серебряный храм и вернёмся в отель, а вечером поужинаем на крыше с видом на гору.
Храм Ват Лок Моли, посещение парков
Побываем в Ват Лок Моли — одном из старейших буддийских храмов Чианг Мая с характерной архитектурой в стиле Ланна, которая сформировалась в северном Таиланде в период существования одноимённого королевства. Насладимся безмятежной атмосферой и познакомимся с богатым религиозным наследием региона.
Посетим парк Деревьев и увидим систему пещер. В парке «Земля ангелов» посмотрим на искусственные водопады, гармонично вписанные в окружающий ландшафт. Полюбуемся красочными цветами в садах и осмотрим скульптуры. При желании заглянем в кафе местной кухни с видом на водопады.
Храм и необычные водопады
Утром посетим ещё один древний храм — Ват Чеди Луанг. А затем вас ждёт необычное — «липкие» водопады. Не каждый день можно почувствовать себя человеком-пауком, но сегодня тот самый момент. Водопады прозвали липкими, потому что по склонам можно легко подняться безо всякого специального оборудования.
Пообедаем в кафе рядом с плантацией лонгана и бананов. Затем вернёмся в отель, свободное время.
Тайский бокс, осмотр храма, свободное время
Едем в спортивный клуб заниматься тайским боксом. Главные принципы для начинающих в клубе — безопасность и комфорт (не забудьте взять с собой спортивную одежду).
Затем осмотрим храм, заедем на обед в арт-кафе. После — свободное время. Кто не сделал магическую татуировку ранее, может сделать её сегодня.
Вечером станем свидетелями захватывающих боёв профессионалов тайского бокса на стадионе.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин в Бангкоке (шведский стол)
- Трансферы по программе и из/в аэропорт Суварнабхуми и в Чиангмае
- Все входные билеты
- Услуги водителя и русского гида в течение тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины по меню (от 300 бат)
- Поездка к аджану - ок. 3000 бат
- Доплата за 1-местное размещение - от 800-1000 бат/ночь в зависимости от сезона