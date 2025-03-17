Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
222 200 ₽ за человека
4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур
Увидеть древние храмы, погулять по паркам и насладиться экзотикой и тропической природой
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 10:00
27 дек в 10:00
$1800 за человека
-
15%
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Понежиться в райских бухтах, побывать в древних храмах и увидеть Ангор-Ват
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 10:00
€1903
€2238 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра17 марта 2025Очень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому что наш тур прошел очень
- IIlia17 марта 2025Тур оставил только положительные впечатления, гид Алёна большая молодец - весь маршрут был вылизан, тур прошёл без сучка, без задоринки!
- ММихаил21 января 2025Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На ноябрьские праздники»
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