Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
2 мар в 08:00
16 мар в 08:00
222 200 ₽ за человека
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
12 сен в 08:00
10 окт в 08:00
$2706 за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
1 мар в 11:00
3 мар в 11:00
$2700 за человека
Тайская сказка: персональный мини-тур по увлекательным локациям с проживанием в спа-отеле
Заглянуть в питомник львов и Зеркальный храм, посетить долину Аватар и древний город Лобури
Начало: Ваш отель в Паттайе или Бангкоке, 7:30 или другое ...
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
$750 за всё до 2 чел.
По Таиланду в мини-группе: 4 города, высокогорная деревня и национальный парк
Исследовать храмы Бангкока, Аюттайи, Чианграя и Чиангмая и полюбоваться водопадами и плантациями
Начало: Бангкок, 13:00 (возможно любое время в течение дня...
21 фев в 13:00
7 мар в 13:00
180 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «С детьми»
