На праздники – туры в Бангкоке

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Бангкоке, цены от 1800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
14 дней
14 отзывов
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
222 200 ₽ за человека
4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур
11 дней
4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур
Увидеть древние храмы, погулять по паркам и насладиться экзотикой и тропической природой
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 10:00
27 дек в 10:00
$1800 за человека
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
16 дней
-
15%
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Понежиться в райских бухтах, побывать в древних храмах и увидеть Ангор-Ват
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 10:00
€1903€2238 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    17 марта 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Очень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому что наш тур прошел очень
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    гладко. Гид Алёна профессионал. Знает программу вдоль и поперек. Внимательно относится к каждому участнику тура. Всегда расскажет много интересного, посоветует. Менеджер Анаит очень помогла. Проконсультировала, ответила на все вопросы. В общем, отличная команда и восхитительный тур!

    Очень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому чтоОчень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому что
  • I
    Ilia
    17 марта 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Тур оставил только положительные впечатления, гид Алёна большая молодец - весь маршрут был вылизан, тур прошёл без сучка, без задоринки!
  • М
    Михаил
    21 января 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
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    заминки. Очень хорошие с её стороны рекомендации и по кухне стран, выбору блюд, по осмотру достопримечательностей, да и вообще по всем нюансам. Огромная благодарность за эти 2 недели.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Бангкоке
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
  2. 4 страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Сингапур
  3. Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Ангкор-Ват
  2. Королевский дворец
Сколько стоит тур в Бангкоке в мае 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 1800 до 222 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Бангкоке на 2025 год на праздники, 14 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль