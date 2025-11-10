Описание тура
Это яркое путешествие приглашает свернуть с привычных маршрутов и отправиться в духовную и культурную сокровищницу Севера. Мы откроем Таиланд, далёкий от пляжных стереотипов, страну, где можно не просто отдохнуть, а перезагрузиться в ином ритме и пространстве.
Мы познакомимся с культурой королевства Ланна, ее самобытной архитектурой и кухней. Здесь жизнь течёт в особом, неторопливом ритме, а буддизм ощущается не как экзотика, а как естественная часть повседневной жизни. Это погружение позволяет прикоснуться к живой традиции, а не к красивой туристической картинке.
Наш маршрут начнётся в Чиангмае, культурной столице Севера, и поведёт через священные пещеры, чайные высокогорья и провокационное искусство Чианграя, раскрывая всё многоголосие этого региона - от древней аскезы до современного гения. Кульминацией станет момент единения с природой в заповеднике слонов, который изменит представление о месте человека в мире. И завершим мы это путешествие на королевском пляже Хуа Хин, где все впечатления обретут свою полную, гармоничную форму.
Программа тура по дням
Из столичной суеты к северной столице
Встреча в аэропорту Бангкока и наше первое знакомство - это начало путешествия, от международной суеты к умиротворяющей атмосфере Севера. Мы решим все организационные вопросы в бангкокском аэропорту, совершим короткий перелет в Чиангмай и неторопливо погрузимся в его ритм с помощью вкусного ужина и неспешной прогулки по старому городу
Чиангмай: от золота святынь к серебру искусства
Чиангмай - город, где более 300 храмов образуют сакральную карту, а каждый переулок Старого города дышит историей. Этот день станет нашим посвящением в сокровищницу Чиангмая. Мы пройдем по его духовной оси: от самого почитаемого королевского храма к древним ступам, заглянем в уединенные дворики и завершим путь у современного чуда - Серебряного храма, где традиция обрела новое воплощение. Нас ждет день архитектуры, истории и особого состояния созерцания, а вечером - яркое завершение в одном из самых атмосферных мест города.
Наследие королей и шепот природы
Этот день проведем у знаковых мест в окрестностях Чиангмая. Мы поднимемся к главной святыне Севера, где с горных склонов открывается потрясающая панорама города. По пути нас ждет встреча с древним лесным храмом, скрытым в прохладе джунглей, где время замирает под шум водопада. Затем мы окунемся в буйство красок и ароматов Королевского парка - царство орхидей, экзотических растений и изысканных ландшафтов. После дня впечатлений нас ждет отдых в необычном кафе, а вечер завершится настоящим гастрономическим путешествием на колоритном ночном рынке и знакомству с уличной едой.
Мистика гор и затерянные миры
Этот день - путешествие через три разных мира. Мы начнем с погружения в таинственный мир пещерных храмов у подножия величественной горы Чианг Дао, где в полумраке гротов застыли древние изваяния Будды. Поднимемся к храму на скале, откуда открывается панорама на долины, а затем перенесемся в Японию - изящный парк Хиноки Лэнд с его гармоничными садами, прудами и традиционной архитектурой. Завершим день в приграничном Тха Тоне, где время замедляет свой бег, а золотистые закаты над рекой Кок дарят ощущение совершенной гармонии с природой. По пути в отель заедем на местный рынок, где кипит настоящая жизнь северной провинции.
Чайные террасы и горные серпантины Мае Салонг
Этот день проведет нас по одному из самых живописных маршрутов Северного Таиланда. Дорога будет открывать захватывающие виды на горные хребты, долины и террасные плантации. Мы откроем для себя уникальный культурный пласт - горные деревни, где живут потомки китайских переселенцев, сохранившие свои традиции и язык. Посетим храм на вершине горы с панорамным видом, познакомимся с культурой выращивания и производства чая и продегустируем лучший улун региона. Важными акцентами дня станут обед с видом на рисовые поля и уникальные чайные десерты. Завершим день прибытием в Чианграй, с новыми гастрономическими открытиями и запасами ароматного чая.
Белое и Черное: откровение через искусство
День глубокого погружения в философию и искусство через призму двух гениальных творений. Мы станем свидетелями разговора между двумя вселенными: ослепительной чистотой Белого храма и мистической мощью Черного дома. Белый храм Ват Ронг Кхун - это визуальная история о пути к просветлению, где каждая деталь, от рук под мостом до зеркальной мозаики, полна смысла. Его антипод - Баан Дам - глубокое размышление художника Тавана Дучани о цикле жизни и смерти, где темные материалы становятся метафорой бренности бытия. После этой яркой встречи мы отдохнемв сказочном кафе, укрытом в тропическом саду. А завершим день у величественной статуи Гуаньинь, чей образ милосердия объединяет эти разные мировоззрения, напоминая о главной человеческой добродетели.
Синие святыни, озерная идиллия и Лампанг
День начинается с утреннего визита в Синий храм Чианграя, чтобы застать как солнечный свет раскрывает глубину его лазурного цвета. Далее мы отправляемся к озеру Пхаяо, где нас ждет обед с видом на водную гладь и дегустация местного мороженого - гастрономического специалитета региона. После этого мы направляемся в Лампанг, по дороге осмотрим бирманское архитектурное наследие в храме двадцати белых ступ и после совершим прогулку по историческому центру города. Завершим день ужином в Лампанге перед переездом в заповедник слонов, где остановимся на ночь.
Прощание с Севером: от слонов к морю
Утро в заповеднике слонов дарит уникальную возможность стать свидетелями жизни этих величественных животных в их естественной среде. Пространство центра, продуманное для комфорта животных, производит не меньшее впечатление, чем сами обитатели. После выезда нас ждет посещение деревни зонтиков Бо Санг с ее яркими ремесленными традициями, а завершением дня станет переезд в Чиангмай, перелет и трансфер на побережье Хуа Хина.
Хуа Хин - время моря
Эти три дня - ваш личный ритм, ваше время для осмысления всех впечатлений, которые мы собрали по Северу. Длинный песчаный пляж, волны и ласковое солнце создают идеальные условия для созерцания и неспешных прогулок. Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу расслабления: посвятить время спа-ритуалам и традиционному массажу, открыть для себя местный шопинг и гастрономию, или, наконец, просто наблюдать за жизнью у моря с чашкой свежего кофе. Это время, чтобы отпустить все маршруты и планы, и позволить себе просто быть.
Переезд в Бангкок и возвращение домой
День завершения нашего тайского путешествия. После завтрака и прощания с морем мы организуем для вас комфортный трансфер в аэропорт Бангкока. Дорога станет временем, чтобы мысленно вернуться к самым ярким моментам путешествия: от горных храмов Севера до морских пейзажей Хуа Хина. Вылет домой - с новыми впечатлениями, спокойствием и уверенностью, что Таиланд всегда ждет вашего возвращения!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 11 ночей с завтраками
- Внутренний авиаперелет Бангкок - Чиангмай
- Внутренний авиаперелет Чиангмай - Бангкок
- Все трансферы по маршруту
- Все экскурсии и входные билеты (храмы, музеи, парки)
- Сопровождение тур-лидера
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты до Бангкок (Вkk)
- Обеды и ужины
- Личные расходы (сувениры, шопинг)
- Медицинская страховка
- Одноместное проживание 500$
Визы
Безвизовый въезд
Разрешён для туристических целей для граждан Рф. Срок пребывания - до 60 дней. В аэропорту в загранпаспорт ставят штамп.
Документы: загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты въезда, обратный билет. Заполненная электронная миграционная форма Tdac