Мои заказы

Описание тура

Это яркое путешествие приглашает свернуть с привычных маршрутов и отправиться в духовную и культурную сокровищницу Севера. Мы откроем Таиланд, далёкий от пляжных стереотипов, страну, где можно не просто отдохнуть, а перезагрузиться в ином ритме и пространстве.

Мы познакомимся с культурой королевства Ланна, ее самобытной архитектурой и кухней. Здесь жизнь течёт в особом, неторопливом ритме, а буддизм ощущается не как экзотика, а как естественная часть повседневной жизни. Это погружение позволяет прикоснуться к живой традиции, а не к красивой туристической картинке.

Наш маршрут начнётся в Чиангмае, культурной столице Севера, и поведёт через священные пещеры, чайные высокогорья и провокационное искусство Чианграя, раскрывая всё многоголосие этого региона - от древней аскезы до современного гения. Кульминацией станет момент единения с природой в заповеднике слонов, который изменит представление о месте человека в мире. И завершим мы это путешествие на королевском пляже Хуа Хин, где все впечатления обретут свою полную, гармоничную форму.

Программа тура по дням

1 день

Из столичной суеты к северной столице

Встреча в аэропорту Бангкока и наше первое знакомство - это начало путешествия, от международной суеты к умиротворяющей атмосфере Севера. Мы решим все организационные вопросы в бангкокском аэропорту, совершим короткий перелет в Чиангмай и неторопливо погрузимся в его ритм с помощью вкусного ужина и неспешной прогулки по старому городу

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чиангмай: от золота святынь к серебру искусства

Чиангмай - город, где более 300 храмов образуют сакральную карту, а каждый переулок Старого города дышит историей. Этот день станет нашим посвящением в сокровищницу Чиангмая. Мы пройдем по его духовной оси: от самого почитаемого королевского храма к древним ступам, заглянем в уединенные дворики и завершим путь у современного чуда - Серебряного храма, где традиция обрела новое воплощение. Нас ждет день архитектуры, истории и особого состояния созерцания, а вечером - яркое завершение в одном из самых атмосферных мест города.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Наследие королей и шепот природы

Этот день проведем у знаковых мест в окрестностях Чиангмая. Мы поднимемся к главной святыне Севера, где с горных склонов открывается потрясающая панорама города. По пути нас ждет встреча с древним лесным храмом, скрытым в прохладе джунглей, где время замирает под шум водопада. Затем мы окунемся в буйство красок и ароматов Королевского парка - царство орхидей, экзотических растений и изысканных ландшафтов. После дня впечатлений нас ждет отдых в необычном кафе, а вечер завершится настоящим гастрономическим путешествием на колоритном ночном рынке и знакомству с уличной едой.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Мистика гор и затерянные миры

Этот день - путешествие через три разных мира. Мы начнем с погружения в таинственный мир пещерных храмов у подножия величественной горы Чианг Дао, где в полумраке гротов застыли древние изваяния Будды. Поднимемся к храму на скале, откуда открывается панорама на долины, а затем перенесемся в Японию - изящный парк Хиноки Лэнд с его гармоничными садами, прудами и традиционной архитектурой. Завершим день в приграничном Тха Тоне, где время замедляет свой бег, а золотистые закаты над рекой Кок дарят ощущение совершенной гармонии с природой. По пути в отель заедем на местный рынок, где кипит настоящая жизнь северной провинции.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Чайные террасы и горные серпантины Мае Салонг

Этот день проведет нас по одному из самых живописных маршрутов Северного Таиланда. Дорога будет открывать захватывающие виды на горные хребты, долины и террасные плантации. Мы откроем для себя уникальный культурный пласт - горные деревни, где живут потомки китайских переселенцев, сохранившие свои традиции и язык. Посетим храм на вершине горы с панорамным видом, познакомимся с культурой выращивания и производства чая и продегустируем лучший улун региона. Важными акцентами дня станут обед с видом на рисовые поля и уникальные чайные десерты. Завершим день прибытием в Чианграй, с новыми гастрономическими открытиями и запасами ароматного чая.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Белое и Черное: откровение через искусство

День глубокого погружения в философию и искусство через призму двух гениальных творений. Мы станем свидетелями разговора между двумя вселенными: ослепительной чистотой Белого храма и мистической мощью Черного дома. Белый храм Ват Ронг Кхун - это визуальная история о пути к просветлению, где каждая деталь, от рук под мостом до зеркальной мозаики, полна смысла. Его антипод - Баан Дам - глубокое размышление художника Тавана Дучани о цикле жизни и смерти, где темные материалы становятся метафорой бренности бытия. После этой яркой встречи мы отдохнемв сказочном кафе, укрытом в тропическом саду. А завершим день у величественной статуи Гуаньинь, чей образ милосердия объединяет эти разные мировоззрения, напоминая о главной человеческой добродетели.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Синие святыни, озерная идиллия и Лампанг

День начинается с утреннего визита в Синий храм Чианграя, чтобы застать как солнечный свет раскрывает глубину его лазурного цвета. Далее мы отправляемся к озеру Пхаяо, где нас ждет обед с видом на водную гладь и дегустация местного мороженого - гастрономического специалитета региона. После этого мы направляемся в Лампанг, по дороге осмотрим бирманское архитектурное наследие в храме двадцати белых ступ и после совершим прогулку по историческому центру города. Завершим день ужином в Лампанге перед переездом в заповедник слонов, где остановимся на ночь.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Прощание с Севером: от слонов к морю

Утро в заповеднике слонов дарит уникальную возможность стать свидетелями жизни этих величественных животных в их естественной среде. Пространство центра, продуманное для комфорта животных, производит не меньшее впечатление, чем сами обитатели. После выезда нас ждет посещение деревни зонтиков Бо Санг с ее яркими ремесленными традициями, а завершением дня станет переезд в Чиангмай, перелет и трансфер на побережье Хуа Хина.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Хуа Хин - время моря

Эти три дня - ваш личный ритм, ваше время для осмысления всех впечатлений, которые мы собрали по Северу. Длинный песчаный пляж, волны и ласковое солнце создают идеальные условия для созерцания и неспешных прогулок. Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу расслабления: посвятить время спа-ритуалам и традиционному массажу, открыть для себя местный шопинг и гастрономию, или, наконец, просто наблюдать за жизнью у моря с чашкой свежего кофе. Это время, чтобы отпустить все маршруты и планы, и позволить себе просто быть.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Переезд в Бангкок и возвращение домой

День завершения нашего тайского путешествия. После завтрака и прощания с морем мы организуем для вас комфортный трансфер в аэропорт Бангкока. Дорога станет временем, чтобы мысленно вернуться к самым ярким моментам путешествия: от горных храмов Севера до морских пейзажей Хуа Хина. Вылет домой - с новыми впечатлениями, спокойствием и уверенностью, что Таиланд всегда ждет вашего возвращения!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 11 ночей с завтраками
  • Внутренний авиаперелет Бангкок - Чиангмай
  • Внутренний авиаперелет Чиангмай - Бангкок
  • Все трансферы по маршруту
  • Все экскурсии и входные билеты (храмы, музеи, парки)
  • Сопровождение тур-лидера
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты до Бангкок (Вkk)
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы (сувениры, шопинг)
  • Медицинская страховка
  • Одноместное проживание 500$
Визы

Безвизовый въезд

Разрешён для туристических целей для граждан Рф. Срок пребывания - до 60 дней. В аэропорту в загранпаспорт ставят штамп.

Документы: загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты въезда, обратный билет. Заполненная электронная миграционная форма Tdac

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Оксана
Оксана — Тревел-эксперт
Сменила кресло топ-менеджера на жизнь путешественника. Сегодня мой главный проект - глубокое исследование мира. Объехала более 60 стран, предпочитаю не скоростной туризм, а полное погружение в культуру, традиции, религию и
читать дальшеуменьшить

повседневную жизнь людей. Организовываю путешествия уже более 5 лет, создаю маршруты-истории с ритмом и смыслом, где каждая остановка - не просто точка на карте, а часть вашего уникального пути. Мой фокус - на качестве впечатлений, для тех кто хочет увидеть суть страны, а не только её парадный фасад.

