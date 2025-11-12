Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
«Здесь каждый сможет найти развлечение по вкусу: парки, океанариум, аттракционы — создаётся ощущение, что вы попали в азиатский «Диснейленд»»
2 фев в 08:00
16 фев в 08:00
222 200 ₽ за человека
Тайская сказка: персональный мини-тур по увлекательным локациям с проживанием в спа-отеле
Заглянуть в питомник львов и Зеркальный храм, посетить долину Аватар и древний город Лобури
Начало: Ваш отель в Паттайе или Бангкоке, 7:30 или другое ...
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$750 за всё до 2 чел.
Таиланд: Север - иное измерение
Это яркое путешествие приглашает свернуть с привычных маршрутов
2 мар в 10:00
9 фев в 10:00
от 151 308 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Бангкоке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Бангкоке в январе 2026
Сейчас в Бангкоке в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 750 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Бангкоке на 2026 год по теме «Развлечения», 18 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март