Пляж Самуи

Самуи – один из самых больших и популярных островов Таиланда. Ежегодно отмечается повышение туристического бума на этом острове. Благодаря тому, что он был открыт для туристов лишь 45-50 лет назад, почти вся здешняя природа имеет первозданный вид.

Здесь чистые пляжи, богатый и разнообразный мир животных и растений. Подходит для отдыха любых категорий туристов. Чаще всего посещают семьи с детьми, ведь здесь для этого все подходящие условия: инфраструктура высокого уровня, виды отдыха на любой вкус и кошелёк.

Для семей лучше подойдет побережье на северной части. Здесь более дешёвые отели (при этом не страдает качество обслуживания) и пляжи с растительностью, что позволяет наслаждаться отдыхом в тени, а не под палящим солнцем.

Южное побережье облюбуют те, кто хочет спокойно отдохнуть от любой цивилизации и побыть наедине. Поскольку эти места считаются глушью. Они сохранили самую первозданную и чистую природу. Именно здесь находят себе пристанище монахи-отшельники.

Расположение Самуи

Отдых на пляже

Отдых на Самуи возможен в любое время года. Но с октября до начала февраля лучше все же удержаться от пляжного отдыха, поскольку морские отливы приносят с собой ужасную засуху и палящее солнце.

Топ 3 самых часто посещаемых пляжей Самуи

1. Чавенг

Чавенг

Чавенг славится живописными местами, чистой морской водой, красивым побережьем. Огромный выбор жилья с любой ценой и инфраструктурой. Семьи с детьми найдут здесь спокойный отдых для себя и развлечения для детей. Экстрималы могут приобщиться к аквабайку, виндсерфингу. Молодежь же ожидает бурная ночная жизнь и танцевальная арена.

2. Ламаи

Ламаи

Ламаи находится на Южном побережье. Отдыхающие имеют возможность посетить многочисленные спа-курорты, испробовать тайский массаж и насладится лечебными и оздоровительными грязями.

3. Бопхут

Бопхут

Бопхут позволит напрямую узнать о традициях и колорите местного населения.

Практически все туристы ставят за цель испробовать местную тайскую кухню, за основу которой берутся острые приправы, морепродукты, местные экзотические овощи и фрукты. Большое количество российских туристов, которые зимуют здесь, побудило местных поваров, научится готовить российские блюда.

Эти места и развлечения должен увидеть каждый турист Самуи:

посетить Ха Тхон – город, в котором можно не только решить практически все административные вопросы, но и посетить знаменитые буддистские места: Лаем Сор, статую Будды, Ват Хунарам. В последнем храме даже находится мумия монаха.

Побережье Ламай

Хин-Та и рядом расположившийся Хин-Яй славится своей природой: скалами, необычных форм, водопадом около 20 метров, который имеет 2 уровня. Возле этих мест проходит большинство туристических маршрутов, в том числе и дорога, которая выведет к слонам.

океанариум с универсальной коллекцией тропических рыб и местный зоопарк. Желающие смогут посетить змеиную и крокодиловую ферму, насладится прогулкой в парке бабочек.

национальный парк «Му-Ко-Ангтхонг». Это огромная природная достопримечательность, к которой относится около 42 островов. Местных туристов поражают большие известняковые скалы, с нетронутыми рукой человека тропическими лесами. Настоящим сокровищем считается зелёно-голубая лагуна. Это место считается одним из самых живописных и причудливых в этих краях.

Детям на острове уделяют особое внимание, поскольку эти места уже не одно десятилетие считаются настоящим раем для отдыха семьёй. Здесь можно легко найти пляжи, которые идеально подойдут для отдыха с ребёнком. Где тихие, чистые пляжи и отсутствие ночной шумной жизни.