Из бухты Районг, расположенной в 70 километрах от Паттайи, скоростной катер отвезет вас на тихий уединенный пляж Ао Пхай острова Самет.
Он знаменит своим красивейшим и мельчайшим белым песком и является частью национального парка, сохранившего первозданную природную красоту.
Описание водной прогулки
Вас ждет отдых, снорклинг, активности и обед. Важная информация:
Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
Ежедневно в 7 - 8 утра
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7 - 8 утра
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация

Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
