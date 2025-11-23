Из бухты Районг, расположенной в 70 километрах от Паттайи, скоростной катер отвезет вас на тихий уединенный пляж Ао Пхай острова Самет. Он знаменит своим красивейшим и мельчайшим белым песком и является частью национального парка, сохранившего первозданную природную красоту. Вас ждет отдых, снорклинг, активности и обед. Важная информация:

Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.