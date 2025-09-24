Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
Уникальная экскурсия на Пхукет из Као-Лака: история, культура и панорамные виды ждут вас. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь гастрономией
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$560 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк Као Сок
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$540
$600 за всё до 3 чел.
