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15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
Отключиться от мира, чтобы прочувствовать природу парка Кхао Нанай - из Као Лака
Начало: По договорённости
11 июл в 08:30
12 июл в 08:30
$1190
$1400 за всё до 3 чел.
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30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июл в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Као Лака к знаменитому острову Джеймса Бонда. Узнайте больше о Таиланде и насладитесь природными красотами
11 июл в 08:30
12 июл в 08:30
$595
$700 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина30 апреля 2025Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними из первых, и была возможность все сфотографировать без толпы туристов! Во время снорклинга нам даже черепаху смогли показать
- ННаталья17 марта 2025Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)Симиланские острова (белый песок, лазурная вода, маленькие острова с дикими зарослями, кораллы с разноцветными рыбками) - это посещение мест, которые
- AAndrey16 марта 2025Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее проведения. Тимуру спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Активности»
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