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Активности – экскурсии в Као Лаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Као Лаке, цены от $392, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
На машине
13 часов
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
Отключиться от мира, чтобы прочувствовать природу парка Кхао Нанай - из Као Лака
Начало: По договорённости
11 июл в 08:30
12 июл в 08:30
$1190$1400 за всё до 3 чел.
Из Као Лака - в Краби
На машине
10 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июл в 07:00
$392$560 за всё до 4 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака (всё включено)
На машине
10 часов
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Као Лака к знаменитому острову Джеймса Бонда. Узнайте больше о Таиланде и насладитесь природными красотами
11 июл в 08:30
12 июл в 08:30
$595$700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    30 апреля 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними из первых, и была возможность все сфотографировать без толпы туристов! Во время снорклинга нам даже черепаху смогли показать
    Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова однимиСпасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова однимиСпасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова однимиСпасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова однимиСпасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними
  • Н
    Наталья
    17 марта 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Симиланские острова (белый песок, лазурная вода, маленькие острова с дикими зарослями, кораллы с разноцветными рыбками) - это посещение мест, которые
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    принято называть баунти. Кто любит такую природу, тем обязательно ехать к Симиланам. По организации тура - все достойно: трансфер из/в отель на комфортабельных минивенах, завтрак-перекус до отправления с пирса, ужин после возвращения, обед на одном из островов, плывем на быстром катамаране (нет ощущения, что впустую тратится время), трубка+маска выдается на катамаране (отдельно выдается одноразовый загубник для трубки, это про гигиену), ласты нужно брать в аренду за 200 бат (если кому нужны), аренда полотенца - бесплатно (не надо брать из отеля). Личные впечатления - так как я люблю такую природу, мне было в кайф. Я хорошо поснорклила, увидела черепаху под водой, разных рыбок, что живут возле кораллов. Сгорели задние поверхности ног, хотя и мазалась кремом. Солнце здесь безумное, лучше перебдеть с кремом, чем недобдеть. Я хорошо плаваю, мне помощь в этом не нужна, но меня впечатлило, что гиды с катамарана каждый раз, когда был снорклинг, таскали за собой в воде пластину из пеносласта, чтобы тот, кто плохо плавает, но хочет поснорклить, мог это сделать, ухватившись руками за эту пластину. Забота, однако. Приятно. Единственный минус тура - надо рано проснуться. Мне пришлось встать в 6 утра, мой отель был в районе Као Лак. А тем, кто едет из Пхукета, забирают в районе 5 утра. Если готовы на это, не пожалеете.

  • A
    Andrey
    16 марта 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее проведения. Тимуру спасибо большое
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    за организацию, все быстро, четко, по делу, получили все ответы на уточняющие вопросы. По прибытии в пункт отправления лёгкий завтрак, чай, кофе, полотенца выдают, кто хочет может взять ласты в аренду. Маски для снорклинга выдают на кораблике. Скоростной катамаран, час 20 в пути и вы на потрясающем острове. Во время пути, снеки, фрукты, вода и прохладительные напитки в неограниченном количестве. Организаторы молодцы привезли нас пораньше, была возможность подняться и пофоткать до толпы прибывающих корабликов. Далее 2 остановки на снорклинг Подводный мир прекрасен, с черепахой не повезло, не успели увидеть, ее спугнул наш турист прыгнув в воду рядом с ней😀. Обед на острове неожиданно достойный, не как обычно бутерброды/ пиццы. Том ям, курица,креветки, рис, овощи. Ну и красоту природы словами не передать, надо видеть. Однозначно рекомендуем!! Спасибо всем организаторам!

    15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Активности»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
  2. Из Као Лака - в Краби
  3. В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака (всё включено)
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