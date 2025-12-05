читать дальше

принято называть баунти. Кто любит такую природу, тем обязательно ехать к Симиланам.

По организации тура - все достойно: трансфер из/в отель на комфортабельных минивенах, завтрак-перекус до отправления с пирса, ужин после возвращения, обед на одном из островов, плывем на быстром катамаране (нет ощущения, что впустую тратится время), трубка+маска выдается на катамаране (отдельно выдается одноразовый загубник для трубки, это про гигиену), ласты нужно брать в аренду за 200 бат (если кому нужны), аренда полотенца - бесплатно (не надо брать из отеля).

Личные впечатления - так как я люблю такую природу, мне было в кайф. Я хорошо поснорклила, увидела черепаху под водой, разных рыбок, что живут возле кораллов. Сгорели задние поверхности ног, хотя и мазалась кремом. Солнце здесь безумное, лучше перебдеть с кремом, чем недобдеть.

Я хорошо плаваю, мне помощь в этом не нужна, но меня впечатлило, что гиды с катамарана каждый раз, когда был снорклинг, таскали за собой в воде пластину из пеносласта, чтобы тот, кто плохо плавает, но хочет поснорклить, мог это сделать, ухватившись руками за эту пластину. Забота, однако. Приятно.

Единственный минус тура - надо рано проснуться. Мне пришлось встать в 6 утра, мой отель был в районе Као Лак. А тем, кто едет из Пхукета, забирают в районе 5 утра. Если готовы на это, не пожалеете.