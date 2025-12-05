-
Водная прогулка
Лучший выборИз Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Оценить великолепие тайской природы и поплавать со скатами и рыбками-клоунами
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 05:30 и 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
$131
$145 за человека
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга
Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$468
$550 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Посетите центр заботы о слонах в Као Лаке, где вы сможете покормить и искупать животных, а также насладиться отдыхом на уединённом пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$154 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим5 декабря 2025Хорошая экскурсия, хороший гид, рекомендую.
- ССветлана24 ноября 2025Супер, нам понравилось все, спасибо ребята вам респект большой, впечатлений море
- IIurii7 ноября 2025Если есть возможность надо ехать
- ВВладимир10 августа 2025Соответствует описанию.
Были с гидом Алексом, всё интересно и без лишней информации. Детям тоже понравилось.
- ППолина30 апреля 2025Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними из первых, и была возможность все сфотографировать без толпы туристов! Во время снорклинга нам даже черепаху смогли показать
- ННаталья17 марта 2025Симиланские острова (белый песок, лазурная вода, маленькие острова с дикими зарослями, кораллы с разноцветными рыбками) - это посещение мест, которые
- AAndrey16 марта 202515 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее проведения. Тимуру спасибо большое
- ННаталья25 февраля 2025Прекрасно организованная экскурсия. Все четко по времени, без заминок. Ожидания оправданы. Прекрасные Семиланские острова. Достаточно свободного времени, поездка не затянута,
- ООльга12 февраля 2025Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию! Все максимально комфортно, интересно и весело. Отличный трансфер! Комфортабельный автомобиль прибыл в отель в указанное
- ВВалерия25 января 2025Спасибо большое Тимуру за организацию, миновали толпы людей. Отдельное спасибо за подробную и познавательную информацию не только о Тайланде, но и о других странах. Однозначно рекомендуем
- ССергей11 января 2025Тимуру благодарность за экскурсию!
Всё соответствует описанию.
Тимур замечательный и разносторонний рассказчик.
Комфортный автомобиль.
На всём пути внимание и чуткость к нам со стороны организатора.
- ООльга8 января 2025Вчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасно проведённое время.
Поездка оказалась просто
- ЛЛюдмила5 января 2025Экскурсия очень интересная и хорошо организованная! Тимур великолепный рассказчик и приятный человек!
- ДДмитрий21 ноября 2024После экскурсии, гид в добровольно-принудительной форме сказал что нужно всем скинуться по 100-120 бат на чаевые. С учётом того, что гид ничего не рассказывал, лично мне это очень не понравилось!
- РРоман6 ноября 2024Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы гудят так, что ничего
