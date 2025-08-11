Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
Вас ждёт увлекательное путешествие в национальный парк Као Сок, где можно насладиться великолепными видами на джунгли и горы.
Программа включает посещение озера Чео Лан, подъём на вершины пяти скал и отдых в радоновых источниках.
Это уникальная возможность узнать больше о культуре и истории региона, а также насладиться традиционной тайской кухней. Вся экскурсия проходит в комфортных условиях с трансфером и обедом
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Невероятные виды на джунгли и горы
🏞 Посещение озера Чео Лан
🗻 Подъём на вершины пяти скал
🍽 Традиционный тайский обед
💧 Отдых в радоновых источниках
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми красотами без лишней влажности. С марта по май также возможно путешествие, но стоит учитывать более высокие температуры. С июня по октябрь идут дожди, но природа в это время особенно зелёная и насыщенная, что тоже может быть интересно для любителей экзотики.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад
Дамба Ратчапрапха
Озеро Чео Лан
Описание экскурсии
8:00 — выезжаем из вашего отеля и отправляемся в сторону национального парка «Као Сок». В пути — живописные остановки и насыщенный день в одном из красивейших уголков Таиланда 9:00 — первое знакомство с парком начинается у водопада. Далее маршрут проходит через перевал, открывая панорамные виды на джунгли, горы и долины 10:00 — дамба Ратчапрапха и озеро Чео Лан. Вы насладитесь видами бирюзовой воды, затопленных скал и тропической растительности. При желании сделаем остановку в кофейне с панорамным обзором 12:00 — подъём по лестнице, ведущей на вершины пяти скал. Впереди около 1000 ступеней, но с каждым уровнем перед вами будут разворачиваться впечатляющие виды, из-за которых забываешь об усталости 15:00 — отдых и традиционный обед в местном ресторане с аутентичной кухней 16:00 — купание в радоновых источниках, вода которых обладает лечебными свойствами: помогает при кожных повреждениях, ускоряет обмен веществ и оказывает общее оздоравливающее воздействие 18:00 — возвращение в отель
По дороге вы узнаете:
как устроена религия и культура страны
что в Таиланде делали коммунисты
как создавались национальные парки
какие тайны хранит озеро Чео Лан
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla
В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, билеты, обед
Нам предстоит подъём на скалы более 500 м над уровнем моря, поэтому необходимо взять удобную обувь, комплект чистой одежды и полотенца, чтобы привести себя в порядок после приключений
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид в Као Лаке
Провёл экскурсии для 151 туриста
Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.
Отзывы и рейтинг
Артем
11 авг 2025
Сегодня с женой побывали на экскурсии Пять скал и одно озеро с прекрасным гидом и собеседником Яковом. Очень насыщенная и богатая красивыми и видовыми местами экскурсия! Несмотря на дождик мы читать дальше
прошли по всем запланированным местам) Особенно меня поразил храмовый комплекс - высокий, но комфортный подъем по лестнице с множеством видовых точек, в течение которого Яков рассказал очень много интересного про места и обычаи Таиланда в целом) После пообедали в кафе с прекрасным видом на озеро и прогулялись в парке рядом с ним. Ну и конечно вишенка на торте - радоновые источники - полное расслабление и покой после продолжительной прогулки)) Отдельно отмечу эрудированность Якова, его искреннее желание рассказать интересные факты и смешные исторические случаи) В течение поездки Яков уточнял все ли удобно, необходимо ли что-то подкорректировать или изменить) мы остались в полном восторге, очень рекомендую Якова в качестве гида, и данную экскурсию:)