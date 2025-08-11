Вас ждёт увлекательное путешествие в национальный парк Као Сок, где можно насладиться великолепными видами на джунгли и горы.



Программа включает посещение озера Чео Лан, подъём на вершины пяти скал и отдых в радоновых источниках.



Это уникальная возможность узнать больше о культуре и истории региона, а также насладиться традиционной тайской кухней. Вся экскурсия проходит в комфортных условиях с трансфером и обедом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми красотами без лишней влажности. С марта по май также возможно путешествие, но стоит учитывать более высокие температуры. С июня по октябрь идут дожди, но природа в это время особенно зелёная и насыщенная, что тоже может быть интересно для любителей экзотики.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.