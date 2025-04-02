читать дальше

все: занимательные истории, факты, легенды о локациях и жизни в Тайланде в целом, прекрасно распланированный маршрут с вдумчиво выбранными остановками, без толп с туристами и длительными ожиданиями, внимательное отношение ко всем участникам нашей семьи со стороны организаторов и всех встречающих нас на маршруте, рекомендации по отдыху и другим интересным местам. Причудливые дикие пейзажи национального парка, дикие обезьянки, водопады и чарующая красотой бесконечная подземная пещера в горе, а с каким радушием встретили нас на обед в домашнем селении тайца!!! Нет слов! Было все очень вкусно и атмосферно по тайски!

День пролетел незаметно и познавательно! Обязательно будем рекомендовать экскурсию и нашего гида всем нашим друзьям! Спасибо Сабри, и до новых встреч! 🤝