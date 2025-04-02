Индивидуальная
до 6 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга
Погрузитесь в захватывающее путешествие по пещерам Пханг Нга, прокатитесь на бамбуковых плотах и насладитесь встречей с дикими слонами
Начало: У вашего места проживания
«Мы посетим несколько нестрашных пещер и увидим храм в одной из них»
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$334 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
«Изучим дикую пещеру на безымянном маленьком острове посреди моря»
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$385 за всё до 6 чел.
10%
Водная прогулка
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Храм внутри пещеры с лежащим Буддой на каменном ложе»
$540
$600 за всё до 2 чел.
- ААнастасия2 апреля 2025Все прошло отлично. Сабри очень внимательный и ответственный гид. Организовано все хорошо и четко. Можно смело рекомендовать.
- ООксана14 января 2025Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая площадка, мангровая роща, остров
- ММарина14 января 2025Очень насыщенная и интересная экскурсия: и пещеры, и купание в водопаде, и подъем к пещерам по почти диким джунглям - такое остается в памяти навсегда! Сабри - отличный рассказчик и организатор!
- ЕЕвгений28 декабря 2024Спасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмам и водопадам! Мы получили
- ППопов21 ноября 2024Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции Пханг Нга. Мы прошли
