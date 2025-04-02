Мои заказы

Экскурсии по пещерам Као Лака

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Као Лаке, цены от $334, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга
Погрузитесь в захватывающее путешествие по пещерам Пханг Нга, прокатитесь на бамбуковых плотах и насладитесь встречей с дикими слонами
Начало: У вашего места проживания
«Мы посетим несколько нестрашных пещер и увидим храм в одной из них»
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$334 за всё до 6 чел.
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
«Изучим дикую пещеру на безымянном маленьком острове посреди моря»
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$385 за всё до 6 чел.
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
На машине
Прогулки на каяках
9 часов
-
10%
Водная прогулка
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Храм внутри пещеры с лежащим Буддой на каменном ложе»
$540$600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 апреля 2025
    Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
    Все прошло отлично. Сабри очень внимательный и ответственный гид. Организовано все хорошо и четко. Можно смело рекомендовать.
  • О
    Оксана
    14 января 2025
    Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
    Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая площадка, мангровая роща, остров
    читать дальше

    Бонда, пещеры, деревня морских циган! Взрослым и детям было очень интересно, Сабри провел увлекательный экскурс в жизнь и обычиЯ тайцев, делал классные фото, помогал с детьми! На этой экскурсии мы чувствовали себя расслабленно так как за нас почти все решил экскурсовод! Однозначно рекомендую от всей души не пожалеете!

    Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотроваяОдна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотроваяОдна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотроваяОдна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотроваяОдна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотроваяОдна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотроваяОдна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая
  • М
    Марина
    14 января 2025
    Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
    Очень насыщенная и интересная экскурсия: и пещеры, и купание в водопаде, и подъем к пещерам по почти диким джунглям - такое остается в памяти навсегда! Сабри - отличный рассказчик и организатор!
  • Е
    Евгений
    28 декабря 2024
    Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
    Спасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмам и водопадам! Мы получили
    читать дальше

    все: занимательные истории, факты, легенды о локациях и жизни в Тайланде в целом, прекрасно распланированный маршрут с вдумчиво выбранными остановками, без толп с туристами и длительными ожиданиями, внимательное отношение ко всем участникам нашей семьи со стороны организаторов и всех встречающих нас на маршруте, рекомендации по отдыху и другим интересным местам. Причудливые дикие пейзажи национального парка, дикие обезьянки, водопады и чарующая красотой бесконечная подземная пещера в горе, а с каким радушием встретили нас на обед в домашнем селении тайца!!! Нет слов! Было все очень вкусно и атмосферно по тайски!
    День пролетел незаметно и познавательно! Обязательно будем рекомендовать экскурсию и нашего гида всем нашим друзьям! Спасибо Сабри, и до новых встреч! 🤝

    Спасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмам
  • П
    Попов
    21 ноября 2024
    Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
    Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции Пханг Нга. Мы прошли
    читать дальше

    (проехали на плотах) километр или около того. Русло узкое, в некоторых местах не шире метра, высоченные каменные своды, сталактиты/сталагмиты и прочий пещерный интерьер. Поехали всей семьей (детям 12, 10 и 3 года), думал жутковато будет - ан нет, даже маленькая дочь от летучих мышек и персонального фонаря оказалась в восторге)))) + Мега-активные обезьяны на выходе (детей подпускать только в присутствии взрослых, могут агрессивить!!!).
    Гидом у нас был Дмитрий - отличный парень, очень живо и занимательно все рассказывал. В целом - остались ооочень довольны.

    Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
  2. Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
  3. Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в сентябре 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 334 до 540 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2025 год по теме «Пещеры», 5 ⭐ отзывов, цены от $334. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь