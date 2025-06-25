читать дальше

Игорь был спокоен. Сказал, что погода переменчива и можем заехать в кафе - а пока мы едим и дождь пройдёт!!!

Так и случилось 🤣



Но тут не о волшебстве конечно, а о профессионализме. Экскурсия с детьми прошла идеально. Очень красивое место. Потрясающая природа. Лагуна посреди озера окруженная горами - это что-то невероятное. Как на другой планете.



Огромное спасибо за впечатления.



Снизу прикреплю фото. Фото сделал гид на свою камеру. Спросите чем они отличаются от профессиональных? Ничем! И скинул нам отдельным файлом совершенно бесплатно!



Огромное спасибо!!!