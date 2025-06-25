Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Посетите центр заботы о слонах в Као Лаке, где вы сможете покормить и искупать животных, а также насладиться отдыхом на уединённом пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
3 сен в 11:00
$129 за человека
Водная прогулка
Тур на Симиланские острова из Као Лака
Путешествие на Симиланские острова подарит вам незабываемые впечатления: от снорклинга до отдыха на белоснежных пляжах и знакомства с морскими обитателями
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
3 сен в 07:00
$560 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMariia25 июня 2025Экскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия не состоится. Но наш гид
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в сентябре 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 560. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2025 год по теме «Романтические», 16 ⭐ отзывов, цены от $129. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь