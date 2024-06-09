Наше предложение — для настоящих любителей приключений! Мы предлагаем сойти с натоптанных дорог и отправиться навстречу неизведанному.
Побывать в пещерах Пханг Нга, посетить храм в одной из них и прокатиться на бамбуковых плотах по подземной реке.
А затем поехать к водопаду и по пути увидеть — а может, и погладить — диких слонов, свободно гуляющих по джунглям.
Побывать в пещерах Пханг Нга, посетить храм в одной из них и прокатиться на бамбуковых плотах по подземной реке.
А затем поехать к водопаду и по пути увидеть — а может, и погладить — диких слонов, свободно гуляющих по джунглям.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Парк с обезьянами. Вы понаблюдаете за животными и сможете угостить их фруктами. Мы посетим несколько нестрашных пещер и увидим храм в одной из них. Поговорим о местных религиозных верованиях и обычаях.
- Самая длинная пещера провинции Пханг Нга. Внутри течёт река с чистой прохладной водой. Часть пути мы пройдём на лодках, часть — на бамбуковых плотах. В самой узкой части пещеры пойдём пешком по колено в воде. Увидим местных обитателей — летучих мышей и мелких рачков.
- Национальный парк с водопадом, к которому мы поедем по весьма живописным дорогам. По пути посмотрим на слонов, которые свободно гуляют в джунглях. На этих животных не катаются туристы, но некоторые слоны настолько привыкли к людям, что разрешают себя погладить и покормить.
- На подходе к водопаду вас ждёт лёгкий треккинг, после которого будет приятно окунуться в чистую воду и искупаться.
- В течение всей поездки гид будет рассказывать вам об истории и традициях Пхукета, а также делать красивые фотографии на ваш телефон.
Кому подойдёт
Любителям приключений, желающим сойти с туристических дорог и погрузиться в мир первозданной природы. Пещеры нестрашные и безопасные. Весь наш маршрут не требует крепких нервов и особой физической подготовки.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит: трансфер из любой точки Пхукета на комфортабельном минивэне или кроссовере Hunday H1 либо Mitsubishi Xpander, услуги гида, вход в национальный парк
Дополнительные расходы
- Вход в пещерный храм с обезьянами — 20 батов с человека
- Вход в основную пещеру, где вы проведёте 2 часа с лицензионным местным гидом — 500 батов с человека
- Еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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