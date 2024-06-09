Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)

Осмотреть пещеры пешком и на плотах, посетить национальный парк с водопадом и слонами
Наше предложение — для настоящих любителей приключений! Мы предлагаем сойти с натоптанных дорог и отправиться навстречу неизведанному.

Побывать в пещерах Пханг Нга, посетить храм в одной из них и прокатиться на бамбуковых плотах по подземной реке.

А затем поехать к водопаду и по пути увидеть — а может, и погладить — диких слонов, свободно гуляющих по джунглям.
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Парк с обезьянами. Вы понаблюдаете за животными и сможете угостить их фруктами. Мы посетим несколько нестрашных пещер и увидим храм в одной из них. Поговорим о местных религиозных верованиях и обычаях.
  • Самая длинная пещера провинции Пханг Нга. Внутри течёт река с чистой прохладной водой. Часть пути мы пройдём на лодках, часть — на бамбуковых плотах. В самой узкой части пещеры пойдём пешком по колено в воде. Увидим местных обитателей — летучих мышей и мелких рачков.
  • Национальный парк с водопадом, к которому мы поедем по весьма живописным дорогам. По пути посмотрим на слонов, которые свободно гуляют в джунглях. На этих животных не катаются туристы, но некоторые слоны настолько привыкли к людям, что разрешают себя погладить и покормить.
  • На подходе к водопаду вас ждёт лёгкий треккинг, после которого будет приятно окунуться в чистую воду и искупаться.
  • В течение всей поездки гид будет рассказывать вам об истории и традициях Пхукета, а также делать красивые фотографии на ваш телефон.

Кому подойдёт

Любителям приключений, желающим сойти с туристических дорог и погрузиться в мир первозданной природы. Пещеры нестрашные и безопасные. Весь наш маршрут не требует крепких нервов и особой физической подготовки.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит: трансфер из любой точки Пхукета на комфортабельном минивэне или кроссовере Hunday H1 либо Mitsubishi Xpander, услуги гида, вход в национальный парк

Дополнительные расходы

  • Вход в пещерный храм с обезьянами — 20 батов с человека
  • Вход в основную пещеру, где вы проведёте 2 часа с лицензионным местным гидом — 500 батов с человека
  • Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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