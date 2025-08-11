Мои заказы

Главные экскурсионные места в Као Лаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Као Лаке, цены от $116, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$385 за всё до 6 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк Као Сок
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
25 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$600 за всё до 3 чел.
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
На микроавтобусе
10 часов
-
20%
Водная прогулка
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
$116$145 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    11 августа 2025
    Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
    Сегодня с женой побывали на экскурсии Пять скал и одно озеро с прекрасным гидом и собеседником Яковом. Очень насыщенная и
    читать дальше

    богатая красивыми и видовыми местами экскурсия! Несмотря на дождик мы прошли по всем запланированным местам) Особенно меня поразил храмовый комплекс - высокий, но комфортный подъем по лестнице с множеством видовых точек, в течение которого Яков рассказал очень много интересного про места и обычаи Таиланда в целом) После пообедали в кафе с прекрасным видом на озеро и прогулялись в парке рядом с ним. Ну и конечно вишенка на торте - радоновые источники - полное расслабление и покой после продолжительной прогулки)) Отдельно отмечу эрудированность Якова, его искреннее желание рассказать интересные факты и смешные исторические случаи) В течение поездки Яков уточнял все ли удобно, необходимо ли что-то подкорректировать или изменить) мы остались в полном восторге, очень рекомендую Якова в качестве гида, и данную экскурсию:)

  • А
    Анастасия
    2 апреля 2025
    Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
    Все прошло отлично. Сабри очень внимательный и ответственный гид. Организовано все хорошо и четко. Можно смело рекомендовать.
  • О
    Оксана
    14 января 2025
    Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
    Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая площадка, мангровая роща, остров
    читать дальше

    Бонда, пещеры, деревня морских циган! Взрослым и детям было очень интересно, Сабри провел увлекательный экскурс в жизнь и обычиЯ тайцев, делал классные фото, помогал с детьми! На этой экскурсии мы чувствовали себя расслабленно так как за нас почти все решил экскурсовод! Однозначно рекомендую от всей души не пожалеете!

Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2025 год по теме «Популярные места», 3 ⭐ отзыва, цены от $116. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь