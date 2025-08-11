читать дальше

богатая красивыми и видовыми местами экскурсия! Несмотря на дождик мы прошли по всем запланированным местам) Особенно меня поразил храмовый комплекс - высокий, но комфортный подъем по лестнице с множеством видовых точек, в течение которого Яков рассказал очень много интересного про места и обычаи Таиланда в целом) После пообедали в кафе с прекрасным видом на озеро и прогулялись в парке рядом с ним. Ну и конечно вишенка на торте - радоновые источники - полное расслабление и покой после продолжительной прогулки)) Отдельно отмечу эрудированность Якова, его искреннее желание рассказать интересные факты и смешные исторические случаи) В течение поездки Яков уточнял все ли удобно, необходимо ли что-то подкорректировать или изменить) мы остались в полном восторге, очень рекомендую Якова в качестве гида, и данную экскурсию:)