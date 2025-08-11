Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк Као Сок
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
25 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$600 за всё до 3 чел.
20%
Водная прогулка
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
$116
$145 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем11 августа 2025Сегодня с женой побывали на экскурсии Пять скал и одно озеро с прекрасным гидом и собеседником Яковом. Очень насыщенная и
- ААнастасия2 апреля 2025Все прошло отлично. Сабри очень внимательный и ответственный гид. Организовано все хорошо и четко. Можно смело рекомендовать.
- ООксана14 января 2025Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая площадка, мангровая роща, остров
