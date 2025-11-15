Приглашаем вас на незабываемую экскурсию к острову Джеймса Бонда, где вы сможете насладиться живописными видами и узнать много нового о Таиланде.
В программе: посещение смотровой площадки, лодочная прогулка, каноэ по мангровым зарослям, знакомство с морскими цыганами и отдых в термальных источниках. Завершите день обедом в видовом ресторане.
Все это в сопровождении опытного гида, который сделает ваше путешествие максимально комфортным и интересным
7 причин купить эту экскурсию
- 🏝️ Остров Джеймса Бонда
- 🚤 Лодочная прогулка
- 🌿 Мангровые заросли
- 🏞️ Термальные источники
- 🍽️ Обед в видовом ресторане
- 🎒 Удобный транспорт
- 📚 Интересные истории
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми прелестями природы без лишней жары и дождей. Март и апрель также подходят для путешествия, но стоит учитывать более высокие температуры. В сезон дождей с мая по октябрь экскурсия возможна, но может быть ограничена погодными условиями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Джеймса Бонда
- Смотровая площадка
- Деревня морских цыган
- Термальные источники
- Водопад
Описание экскурсии
Я встречу вас у отеля и мы вместе отправимся на восточное побережье провинции, чтобы провести день среди природных красот, необычных ландшафтов и местного колорита.
Примерный тайминг поездки:
10:00 — смотровая площадка и стеклянный мост
11:00 — лодочная прогулка к острову Джеймса Бонда
12:00 — каноэ по мангровым зарослям и пещерам. Под аккомпанемент песни «Ой, мороз, мороз» в исполнении весёлых морских цыган вы проплывёте через живописные туннели
13:00 — деревня морских цыган
14:00 — термальные источники
15:00 — водопад
15:30 — обед в видовом ресторане на вершине холма
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Toyota Corolla
- Дорога до первой локации занимает от 50 минут до 1 часа 20 минут — в зависимости от расположения отеля
- Возьмите с собой: хорошо заряженные телефоны или камеры, сменную одежду (на случай если промокнете во время морской прогулки)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яков — ваш гид в Као Лаке
Провёл экскурсии для 151 туриста
Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.
Входит в следующие категории Као Лака
