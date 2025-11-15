Приглашаем вас на незабываемую экскурсию к острову Джеймса Бонда, где вы сможете насладиться живописными видами и узнать много нового о Таиланде.



В программе: посещение смотровой площадки, лодочная прогулка, каноэ по мангровым зарослям, знакомство с морскими цыганами и отдых в термальных источниках. Завершите день обедом в видовом ресторане.



Все это в сопровождении опытного гида, который сделает ваше путешествие максимально комфортным и интересным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми прелестями природы без лишней жары и дождей. Март и апрель также подходят для путешествия, но стоит учитывать более высокие температуры. В сезон дождей с мая по октябрь экскурсия возможна, но может быть ограничена погодными условиями.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.