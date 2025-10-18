Найдено 3 экскурсии в категории « Авторские » на Краби, цены от $430. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Авторская эко-экспедиция в мангровый лес Тропический маршрут: джунгли, минеральные лагуны и нетронутая природа Краби Начало: У вашего отеля $545 за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Небесные висячие пагоды Сурат Тхани Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов Начало: У вашего отеля «работа персонального гида-эксперта по ЮВА, постоянно проживающего и работающего в Таиланде, создателя более 75 авторских путешествий» $430 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры Начало: У вашего отеля «Специализируемся на авторских экскурсиях для того, чтобы услышать от вас — да, именно об этом мы и мечтали» $440 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Краби

