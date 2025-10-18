Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская эко-экспедиция в мангровый лес
Тропический маршрут: джунгли, минеральные лагуны и нетронутая природа Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
$545 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
«работа персонального гида-эксперта по ЮВА, постоянно проживающего и работающего в Таиланде, создателя более 75 авторских путешествий»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры
Начало: У вашего отеля
«Специализируемся на авторских экскурсиях для того, чтобы услышать от вас — да, именно об этом мы и мечтали»
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
$440 за всё до 4 чел.
