Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» на Краби, цены от $430. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть геолого-минералогические чудеса Таиланда - и увидеть места, куда редко заходят туристы
Завтра в 11:00
5 окт в 09:00
$530 за всё до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
5 окт в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Тайские церемонии: ваш особенный день на Краби
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пройти обряд для получения благословения, удачи, укрепления союза или улучшения кармы
Начало: У вашего отеля
6 окт в 10:00
7 окт в 09:00
$560 за всё до 4 чел.

