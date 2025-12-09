Исследуйте хрупкую экосистему мангровых джунглей в экспедиции по Рамсарским угодьям! Вы прогуляетесь по деревянным мостикам сквозь зелёные заросли, проплывёте по мангровым каналам на каноэ, откроете для себя «канал двух вод» и искупаетесь в бирюзовом минеральном озере среди джунглей. А гид-эксперт по Юго-Восточной Азии расскажет о флоре и фауне, жизни леса и культурных особенностях этого уголка Таиланда.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

10:00 — пешая прогулка по мангровому лесу

Вы пройдёте по деревянным мостикам среди вечнозелёных зарослей. С высоты удобно наблюдать за жизнью мангров: видно корневую систему деревьев, водных птиц и прозрачные каналы, по которым течёт чистая вода.

11:00 — путешествие на каяке по мангровым лагунам

Маршрут подбирается в зависимости от уровня воды и активности гостей.

12:30 — обед в местном кафе (оплачивается отдельно)

14:00 — переезд ко второй локации

По пути гид расскажет об уникальных геологических особенностях региона.

14:30 — минеральное озеро, джунгли и пещера

Купание в минеральной лагуне, прогулка по джунглям и посещение небольшой пещеры на территории национального парка.

16:30–17:00 — возвращение в отель

Путь обратно займёт около 30 минут.

Вы узнаете:

почему мангровые леса так важны для всей планеты и как они защищают побережья от штормов и эрозии

что такое «канал двух вод» — экосистема, где встречаются солёная и пресная вода

какие виды мангров растут в Таиланде: от ризофоры с «ходульными» корнями до ксилофрагма с корнями, умеющими дышать

как образуются минеральные источники и почему вода в этих лесах становится кристально прозрачной

как сохранить экосистему национального парка и зачем нужны деревянные экотропы

Организационные детали