Исследуйте хрупкую экосистему мангровых джунглей в экспедиции по Рамсарским угодьям! Вы прогуляетесь по деревянным мостикам сквозь зелёные заросли, проплывёте по мангровым каналам на каноэ, откроете для себя «канал двух вод» и искупаетесь в бирюзовом минеральном озере среди джунглей.
А гид-эксперт по Юго-Восточной Азии расскажет о флоре и фауне, жизни леса и культурных особенностях этого уголка Таиланда.
А гид-эксперт по Юго-Восточной Азии расскажет о флоре и фауне, жизни леса и культурных особенностях этого уголка Таиланда.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля
10:00 — пешая прогулка по мангровому лесу
Вы пройдёте по деревянным мостикам среди вечнозелёных зарослей. С высоты удобно наблюдать за жизнью мангров: видно корневую систему деревьев, водных птиц и прозрачные каналы, по которым течёт чистая вода.
11:00 — путешествие на каяке по мангровым лагунам
Маршрут подбирается в зависимости от уровня воды и активности гостей.
12:30 — обед в местном кафе (оплачивается отдельно)
14:00 — переезд ко второй локации
По пути гид расскажет об уникальных геологических особенностях региона.
14:30 — минеральное озеро, джунгли и пещера
Купание в минеральной лагуне, прогулка по джунглям и посещение небольшой пещеры на территории национального парка.
16:30–17:00 — возвращение в отель
Путь обратно займёт около 30 минут.
Вы узнаете:
- почему мангровые леса так важны для всей планеты и как они защищают побережья от штормов и эрозии
- что такое «канал двух вод» — экосистема, где встречаются солёная и пресная вода
- какие виды мангров растут в Таиланде: от ризофоры с «ходульными» корнями до ксилофрагма с корнями, умеющими дышать
- как образуются минеральные источники и почему вода в этих лесах становится кристально прозрачной
- как сохранить экосистему национального парка и зачем нужны деревянные экотропы
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных седанах Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Mitsubishi
- Программа 3+. Перед стартом проводится инструктаж
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, прогулка на каноэ, фонари, питьевая вода. Отдельно по желанию оплачивается питание — от 150 батов ($4,6) за чел.
- Остаток стоимости — наличными батами гиду на месте
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 189 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук. Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
Входит в следующие категории Краби
Похожие экскурсии из Краби
Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
$40 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
$73 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
$35 за всё до 3 чел.