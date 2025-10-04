Индивидуальная
до 4 чел.
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток
Открыть геолого-минералогические чудеса Таиланда - и увидеть места, куда редко заходят туристы
Завтра в 11:00
5 окт в 09:00
$530 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 10:00
5 окт в 08:30
$162 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
5 окт в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
