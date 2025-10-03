Индивидуальная
до 4 чел.
Тайские церемонии: ваш особенный день на Краби
Пройти обряд для получения благословения, удачи, укрепления союза или улучшения кармы
Начало: У вашего отеля
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
$560 за всё до 4 чел.
Групповая
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
2 окт в 06:30
3 окт в 06:30
3200 ฿ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
2 окт в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
